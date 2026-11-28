Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková postúpila do hlavnej súťaže podujatia Svetového pohára v rakúskom Hinzenbachu.
V sobotnej kvalifikácii obsadila 17-ročná Slovenka 30. miesto, keď za svoj skok dlhý 82,5 metra dostala známku 98,6 bodu.
Ďalšia Slovenka Tamara Mesíková sa medzi 40 postupujúcich neprebojovala. So známkou 83,4 bodu za skok dlhý 73,5 metra sa umiestnila na 51. priečke.
Najlepší výkon v kvalifikácii predviedla Slovinka Nika Prevcová (122,7 b). Hlavná súťaž bola na programe v sobotu o 13.30 h.