Leto sa pre Hektora Kapustíka nezačalo tak, ako si predstavoval. Devätnásťročný skokan na lyžiach doň pritom vstupoval ako muž, ktorý prepísal slovenské skokanské tabuľky.
Na zimnej olympiáde skončil na veľkom mostíku na 21. mieste, čo predstavuje najlepší výsledok slovenského skokana pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti.
V marci doletel na mamuťom mostíku vo Vikersunde na značku 235,5 metra a Zväz slovenského lyžovania ho vyhlásil za Lyžiara roka.
Po dlhšej prestávke naskočil späť do tréningového kolotoča, čo spojil s testovaním nových topánok, lyží aj kombinéz. Úvod letnej Grand Prix v poľskej Wisle mu však nevyšiel – po 34. a 36. mieste zostal bez bodov.
„Dá sa doslova povedať, že som bol mentálne nepripravený. Mal som veľké ambície a tým, že som sa sústredil na výsledok, čo zvyčajne nerobím, nesústredil som sa na to, čo mám spraviť na mostíku a o čom sa rozprávam s trénerom. Bol to pre mňa dosť ťažký víkend,“ priznáva v rozhovore pre Sportnet.
Je to o milimetroch
O týždeň neskôr vo francúzskom Courcheveli prišla ďalšia rana. Do pretekov nastúpil v nových topánkach, ktoré si vopred nedal premerať, čo nekompromisne viedlo k diskvalifikácii.
„Išiel som rovno do pretekov s novými topánkami a neodmeral som si ich u kontrolóra. Na veľkosť topánky Je povolená odchýlka, ale mne namerali o 4 milimetre viac, ako je povolené,“ opisuje.
Riešenie sa našlo ešte v ten istý deň – do topánok sa za pätu vložili gumené vložky. Tým sa však smola neskončila, v Courcheveli pri doskoku spadol.
„Mal som zlú náladu pre diskvalifikáciu aj preto, že mi nešli lyže a nemal som z nich dobrý pocit. Stratil som koncentráciu, pri telemarku som sa uvoľnil trošku viac, ako som mal, a ušla mi lyža,“ vysvetľuje. „Ale myslím si, že to sú dosť bežné veci.“
Zatiaľ čo on prežíval športové sklamanie, jeho o dva roky mladšia sestra Kira Mária na tom istom mostíku zažiarila. Skočila 124,5 metra, utvorila ženský slovenský rekord a obsadila desiate miesto.
Za výstroj si zodpovedá sám
Diskvalifikácii pre topánky sa pritom dalo ľahko vyhnúť. Stačilo pred pretekmi zájsť za kontrolórom. V skokoch na lyžiach si však za výstroj zodpovedá každý pretekár sám a Kapustík mal v tej chvíli hlavu inde.
„Je to veľmi náročné. Snažím sa sústrediť na to, čo mám spraviť na mostíku, a občas mi to jednoducho vypadne z hlavy. Keď mi to nikto nepripomenie, zabudnem na to a stávajú sa takéto veci,“ hovorí otvorene.
Kapustík totiž po pretekoch cestuje len s trénerom a nemá okolo seba rozsiahly štáb ľudí, ktorý by mu výstroj strážil. Či to tak funguje aj vo väčších tímoch, nevie: „Niektoré sú úplne uzavreté, Rakúšania či Nóri s ostatnými vôbec nekomunikujú. Ale čo viem, vždy je to na športovcovi.“
Z Courchevelu si preto odniesol dôležitý návyk. Keďže v oficiálnom tréningu majú pretekári možnosť dať si topánky skontrolovať nanečisto, mieri za kontrolórom hneď po zoskoku.
„Robil som to tak počas leta a budem to robiť aj v zime. Pre istotu, aj keď už viem, že by mali byť v poriadku.“ Ak by náhodou zabudol, v tíme sa ho už vždy niekto preventívne opýta, či kontrolu absolvoval.
Podobne si kedysi poradil aj s inou chybou. V Zakopanom si raz zabudol štartové číslo a odvtedy má pred skokom rituál: „Všetko, čo mám mať, si nahlas poviem a dotknem sa toho.“
Lyže, ktoré neposlúchali
Topánky však neboli jedinou časťou výstroje, ktorá ho v lete trápila. Dlho hľadal aj správne lyže. Po Wisle dostal nové lyže a hneď ďalší týždeň ich testoval v slovinskej Planici. S trénerom okamžite cítili, že niečo nie je v poriadku.
Skúšali rôzne nastavenia viazania a chvíľu si mysleli, že to správne už našli. Courchevel ukázal, že sa mýlili. Kľúčový zlom prišiel na prelome augusta a septembra. Absolvoval množstvo tréningových skokov, vyskúšal ďalšie nastavenia a napokon otestoval iný pár lyží tej istej značky.
„Tie mi sadli oveľa lepšie. Bolo to iba o tom nájsť, v čom sa vo vzduchu cítim najpohodlnejšie. Problém bol, že som sa v letovej fáze necítil dobre, neletel som ideálne a strácali sa tam metre. Pred Rašnovom sme to konečne našli a opravili,“ vysvetľuje.
Na zhodnom nastavení bude skákať aj v nadchádzajúcej zime. Zmenu v rumunskom Rašnove bolo vidieť okamžite. V sobotu 19. septembra skočil 88,5 a 92 metrov a vybojoval siedme miesto. Žiadny slovenský skokan nebol dovtedy v Grand Prix vyššie.
Utajená stávka so sestrou
Radosť z historického maxima mu však vydržala len zopár hodín. Sestra Kira Mária totiž v ten istý deň skončila šiesta. Stávku, že brata v Rašnove zdolá, pritom neuzavrela s ním, ale priamo s jeho trénerom. „Ja som o nej vôbec nevedel,“ smeje sa Hektor.
Ani siedme miesto ho však úplne neuspokojilo. „Úprimne poviem, že sme mali trošku vyššie ciele. Siedme miesto je super, ale na preteky do Rumunska nechodia úplne všetci. Boli sme radi, no nebol to splnený cieľ, ktorý sme si s trénerom vopred nastavili.“
Letnú sezónu uzavrel v októbri v nemeckom Klingenthale 21. miestom za kvalitné skoky dlhé 129,5 a 131,5 metra. V celkovom poradí Grand Prix mu s 59 bodmi patrila konečná 34. priečka.
„Leto vnímam skôr ako tréning na zimu, nie ako extrémne dôležité preteky. V Klingenthale už však boli úplne všetci pretekári, ktorí budú skákať aj zimný Svetový pohár. V takejto konkurencii to bolo podľa mňa aj podľa trénera dosť dobré umiestnenie. Verím, že naň v zime nadviažem.“
Prestavali celú techniku skoku
So slovinským trénerom Vasjom Bajcom momentálne pracuje druhú sezónu. Keď si dnes pustí vlastné videá spred roka, vidí úplne iného skokana.
„Celý skok sa zmenil. V podstate sme prestavali celú techniku, keďže sme na to mali celé leto. Zmenili sme nájazd, polohu rúk a hlavy v nájazde aj samotný let. Strávili sme oveľa viac času vo veternom tuneli,“ vymenúva najväčšie rozdiely.
Prerábať skok priamo na mostíku je takmer nemožné, keďže všetko sa deje v zlomku sekundy a na rozmýšľanie nie je priestor. Veľkú časť driny preto presunuli inam. V telocvični experimentovali s nájazdom, letovú fázu ladili v tuneli, kde má skokan na premyslenie každého pohybu podstatne viac času než počas zopár sekúnd vo vzduchu.
„Je to veľmi náročné. Nejde o markantné zmeny, skôr o dolaďovanie detailov, ktoré však pri skoku zmenia absolútne všetko. Človek, ktorý si pozrie skoky len raz za čas, vidí to isté. Ale keď sa na to pozriem ja s trénerom, ten skok je úplne iný.“
Dokonalý skok podľa vlastných slov ešte nepredviedol, no v tréningoch sa k nemu výrazne približuje. „Poviem iba toľko, že mám za sebou aj také tréningy, po ktorých mi tréner povedal: ak budeš takto skákať v zime, máme sa na čo tešiť.“
VIDEO: Kapustík vylepšil slovenský rekord
Tlak, výška a rýchlosť
Najradšej má mamutie mostíky. V marci 2025 sa v Planici stal historicky prvým Slovákom, ktorý preletel dvestometrovú hranicu. O rok neskôr vo Vikersunde pridal k slovenskému rekordu ďalších vyše tridsať metrov.
„Myslím si, že každý skokan, ktorý niekedy skočil na mamuťom mostíku, sa do toho zamiloval. Je to niečo úplne iné ako klasické skoky na lyžiach. V televízii ani naživo to možno nevyzerá až tak rozdielne, ale tie obrovské tlaky a rýchlosť sú neporovnateľné so štandardnou stodvadsiatkou,“ nadšene opisuje.
„Veľmi sa mi to zapáčilo, keď som prvýkrát vyletel v Planici. Cítil som ten tlak, výšku, rýchlosť a cítil som sa úplne voľný.“
Vo Vikersunde napokon skončil trinásty, čo je dodnes jeho suverénne najlepšie umiestnenie vo Svetovom pohári.
„Tam som zistil, že nechýba veľa k tomu, aby som patril medzi absolútnu špičku. Celé leto som tvrdo pracoval na tom, aby som sa k nej v zime definitívne zaradil. Verím, že tak zima aj odštartuje.“
Sestra, ktorá mu kradne rekordy
V rodine Kapustíkovcov nebol v lete najúspešnejší Hektor, ale paradoxne jeho len sedemnásťročná sestra Kira Mária.
V Courcheveli sa ako vôbec prvá spomedzi slovenských skokanov v ére samostatnosti dostala v rámci Grand Prix do najlepšej desiatky. V Rašnove skončila dvakrát šiesta, v Klingenthale pridala 27. miesto a v celkovom poradí jej so 126 bodmi patrila famózna 14. priečka.
Na elitnú desiatku jej v konečnom zúčtovaní chýbalo iba pätnásť bodov. Popritom stála na pódiu letného Interkontinentálneho pohára vo švajčiarskom Einsiedelne a z marcových majstrovstiev sveta juniorov má doma šieste miesto.
Spoločne s reprezentačnou kolegyňou Tamarou Mesíkovou ju od leta vedie nový tréner, Čech David Jiroutek. A hoci súrodenci patria každý pod iného kouča, vôbec po prvý raz absolvovali celú prípravu spolu.
„Celé leto sme chodili na sústredenia spoločne, aj tréningy a príprava prebiehali naraz,“ pochvaľuje si Hektor. Spoločná príprava im výrazne uľahčila logistiku.
Ľahšia logistika ako vlani
Kým vlani cestoval na tréningy do Planice prakticky sám a podľa otca najazdil za volantom takmer 20-tisíc kilometrov, tento rok jazdili do Slovinska vo trojici. S Kirou a Tamarou Mesíkovou sa presúvali väčšinou po Bratislavu alebo Viedeň, kde k nim pristúpil tréner Jiroutek.
Prípravu absolvovali v rôznych strediskách prevažne v Slovinsku, Rakúsku a Poľsku.
„Tým, že sme cestovali spolu, to bolo neporovnateľne lepšie.“ V zime to bude mať podobný scenár. Kalendáre mužov a žien sa v tejto sezóne totiž takmer úplne prekrývajú; bez žien budú muži skákať len na dvoch zastávkach.
Súrodenci medzi sebou napriek vzájomnej podpore naďalej športovo súperia. „Snažíme sa prekonávať jeden druhého výsledkovo aj dĺžkou skokov, no zároveň si navzájom držíme palce.“
Fyzioterapeuta si musel požičiavať od súperov
V porovnaní s vyspelou konkurenciou má Hektor okolo seba iba úzky kruh ľudí. Po odchode asistenta zostal s trénerom Bajcom v podstate sám.
„Doteraz sme fungovali tak, že keď som na tele cítil problém, riešili sme to s fyzioterapeutmi z iných tímov. Každý tím okrem nás totiž fyzioterapeuta k dispozícii mal. Zďaleka nie vždy nám mohol niekto pomôcť. Bolo to také buď – alebo.“
Posledný týždeň prípravy v Slovinsku s nimi konečne strávila ich vlastná fyzioterapeutka.
„Bolo to mimoriadne nápomocné a som za to veľmi vďačný. Vasja jej povedal, že existuje reálna šanca, aby s nami išla aj na vybrané zimné Svetové poháre. Vtedy som sa úprimne potešil.“
Na väčšinu pretekov s ním po novom pocestuje aj mentálny tréner. Občas sa pripojí otec ako servisman, hoci nie vždy, keďže ho zamestnávajú pracovné povinnosti doma. „Veľmi ma teší, že sa nám to pomaly skladá ako puzzle. Tím pomaly vyzerá byť kompletný.“
Za jeho chrbtom už medzitým rastú nasledovníci. Na Slovensku sa formuje nová generácia skokanov vo veku okolo pätnásť rokov. „Veľmi by ma potešilo, keby som pre nich mohol byť inšpiráciou.“
Najlepšie je neupínať sa na výsledok
Svetový pohár odštartuje už o pár dní v nórskom Lillehammeri – presne tam, kde v marci obsadil siedme miesto na majstrovstvách sveta juniorov.
Posledný tréningový týždeň pred sezónou absolvoval v Slovinsku, následne si doma v posilňovni poctivo plnil plány od trénera a veľa regeneroval. Momentálne sa už nachádza v Nórsku.
„Robím to pre to, aby som do sezóny vstúpil stopercentne oddýchnutý a dokázal sa udržať v top forme celého pol roka,“ vysvetľuje stratégiu.
Konkrétne ciele v podobe umiestnení si pred sezónou zámerne nedáva. „Presne tomu sa chcem vyvarovať, aby to nedopadlo ako vo Wisle. Chceme začať sezónu tam, kde sme minulú skončili. To neznamená fixovať sa na konkrétne umiestnenie, ale plne sa sústrediť na to, čo mám spraviť na mostíku,“ prízvukuje.
Pracuje na tom práve spoločne s mentálnym trénerom.
„Keď sa zameriam na to, že chcem vyhrať alebo byť v tridsiatke, vôbec mi to nefunguje. Najviac mi pomáha myslieť na výsledok čo najmenej a sústrediť sa výlučne na to, aby som pri rozcvičke, imitáciách, pred skokom aj počas neho spravil presne to, čo mi naordinuje tréner. Potom to príde samo.“
Turné štyroch mostíkov aj dva šampionáty
Program má na zimu skutočne nabitý. Na prestížnom Turné štyroch mostíkov sa v minulej sezóne predstavil len na dvoch zastávkach, no tentoraz by mal absolvovať kompletný program. Okrem toho ho čakajú posledné juniorské majstrovstvá sveta a vrchol v podobe seniorského šampionátu.
„Jasné, že by som sa s juniormi chcel rozlúčiť pekným výsledkom. Vnútorne viem, čo by som chcel dosiahnuť. Práve s mentálnym trénerom však ideme pracovať na tom, aby som na to dokázal zabudnúť a sústredil sa výlučne na svoj výkon. Akonáhle si totiž určím fixné miesto, moje skoky dopadnú vždy úplne inak, ako by som si želal.“
Na seniorských majstrovstvách sveta štartoval naposledy v roku 2025 v Trondheime. V tom čase tam bol podľa vlastných slov najmladší, no napriek tomu sa kvalifikoval do hlavnej súťaže a skončil 48.
„Vtedy sme to brali ako veľký úspech. Dnes by sme to, pochopiteľne, už za úspech nepovažovali.“
Odvtedy totiž pravidelne bodoval vo Svetovom pohári, na olympiáde obsadil 21. miesto a v letoch na lyžiach skončil na výbornej trinástej priečke.
Slovenskí Prevcovci?
Úspešnú súrodeneckú dvojicu zo Slovenska si medzičasom všimli aj svetové legendy. Počas olympiády sa novinári pýtali Martina Schmitta a Roberta Johanssona, či môžu Kapustíkovci jedného dňa dosiahnuť úroveň legendárnych slovinských súrodencov Prevcovcov.
„Prevcovci nastavili latku extrémne vysoko. Nemieril by som hneď tam, predtým na nich čakajú ešte iné dôležité kroky. Určite však môžu snívať, inšpirovať sa, tvrdo pracovať a dávať zo seba to najlepšie. Sú veľmi talentovaní a majú pred sebou skvelú kariéru, no vyžaduje si to ešte obrovské množstvo práce,“ zhodnotil bývalý nemecký majster sveta Schmitt.
Nórsky reprezentant Johansson s ním súhlasil: „Čaká ich veľa driny. Určite však môžu jeden druhého využiť na posúvanie vlastných hraníc, presne tak, ako to robila rodina Prevcovcov. Traja z nich štyroch boli držiteľmi svetového rekordu, to je predsa úžasné. Mieriť na to znamená mieriť rovno na oblohu. Vo športe je však možné úplne všetko.“
Schmitt zároveň vyzdvihol potenciál samotného Hektora: „Viem, aké neuveriteľne ťažké je dostať sa v takom mladom veku na túto úroveň. Môžeme mu len pogratulovať, už teraz dosiahol veľa. A to je stále iba na začiatku.“
Kapustík sa o týchto lichotivých slovách dozvedel až s odstupom času. „To sa počúva naozaj veľmi dobre. S Kirou sa medzi sebou radi porovnávame, mohla by to byť pre nás taká ideálna budúcnosť,“ uzatvára s úsmevom.