Zdravie rozhodlo. Prvá žena, ktorá skočila cez 200 metrov, nečakane končí kariéru

Ema Klinecová
Ema Klinecová (Autor: SITA/Keystone via AP)
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TASR|9. nov 2026 o 17:47
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V roku 2021 sa stala majsterkou sveta na strednom mostíku.

Slovinská skokanka na lyžiach Ema Klinecová ukončila vo veku 28 rokov aktívnu kariéru.

Majsterku sveta z roku 2021 zo stredného mostíka v Oberstdorfe k tomu donútili zdravotné problémy.

Klinecová pre zdravotné komplikácie prišla tento rok aj o ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

„Mohla som šťastne ukončiť kariéru pred dvoma rokmi po 3. mieste v Lahti. Vtedy som si skoky užívala, aj keď výsledky neboli vždy oslnivé. Toto leto som sa sústredila na fyzickú prípravu a konzistentnosť, no keď sa mi všetko začalo rozpadať, začala som premýšľať o konci,“ povedala podľa slovinskej agentúry STA prvá skokanka v histórii, ktorá prekonala métu 200 metrov.

Podarilo sa jej to na mamuťom mostíku vo Vikersunde v marci 2023.

Skoky na lyžiach

    Ema Klinecová
    Ema Klinecová
    Zdravie rozhodlo. Prvá žena, ktorá skočila cez 200 metrov, nečakane končí kariéru
    dnes 17:47
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