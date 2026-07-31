Talianski skokani do vody získali zlato na ME vo finále miešaných družstiev

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. júl 2026 o 16:29
ShareTweet0

Striebro vybojovali Neutrálui športovci, bronz patrí Ukrajine.

Talianski skokani do vody získali na ME v plavekých športoch v Paríži zlaté medaily vo finále miešaných družstiev.

Chiara Pellacaniová, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Mariová a Raffaele Pelligra triumfovali s celkovým ziskom 410,60 bodu.

Striebro vybojovali Neutrálui športovci, bronz patrí Ukrajine.

ME v plaveckých športoch v Paríži

skoky do vody - finále miešaných družstiev:

1. Taliansko (Chiara Pellacaniová, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Mariová, Raffaele Pelligra) 410,60 b 2. Neutrálni športovci (Nadežda Trifonovová, Grigorij Ivanov, Jekaterina Beľajevová, Ruslan Ternovoj) 385,80
3. Ukrajina (Xenia Bočeková, Kirill Boljuch, Alexej Sereda, Xenia Bailová) 368,20
4. Poľsko 368,05
5. Španielsko 346,30
6. Francúzsko 338,60

Vodné športy

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Talianski skokani do vody získali zlato na ME vo finále miešaných družstiev
    dnes 16:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Talianski skokani do vody získali zlato na ME vo finále miešaných družstiev