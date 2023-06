Najstaršia žijúca britská olympionička umrela vo veku 100 rokov

LONDÝN. Vo veku 100 rokov zomrela najstaršia žijúca britská olympionička Edna Childová. V piatok to oznámila Britská olympijská asociácia (BOA).

Childová súťažila na OH v Londýne v roku 1948 v skokoch do vody, a to aj napriek strachu z výšok.