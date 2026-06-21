VIDEO: Tury sa v Ríme nedostal do finále: Posledný trik som pokazil a skóre zostalo nižšie

Slovenský skejtbordista Richard Tury nepostúpil do finále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme. V semifinále obsadil 13. miesto so ziskom 128,74 bodu.
Do finále sa dostalo najlepších osem pretekárov. Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na ceste na olympijské hry 2028 v Los Angeles, kde bude Tury obhajovať piate miesto z Paríža v disciplíne street.
Slovenskému reprezentantovi sa nevydarila prvá jazda, keď získal iba 26,73 boda. V druhej si počínal lepšie a dostal 48,84 b. Za najlepší trik získal 79,90 b.
VIDEO: Záznam zo semifinále podujatia v Ríme
„Tentokrát to bolo poriadne o nervoch. Prvú jazdu som, žiaľ, pokazil hneď v úvode, čo ma dostalo pod tlak. V druhej jazde sa mi podarilo odjazdiť väčšinu podľa plánu, no posledný trik som pokazil a skóre tak zostalo nižšie, než som potreboval získať.
Všetko sa rozhodovalo v ´best trickoch´. Podarilo sa mi odjazdiť aspoň Varial heelflip 5-0 a práve tento trik ma posunul výrazne vyššie v poradí v prvom heate.
Nakoniec z toho je 13. miesto na prvom kvalifikačnom podujatí smerom k LA 2028,“ uviedol Tury na svojej facebookovej stránke.
„Samozrejme, odchádzam s pocitom, že finále nebolo ďaleko. Na druhej strane si pripisujem prvé dôležité body do olympijskej kvalifikácie a to sme len na začiatku.
Dnes to na finále nestačilo, ale cesta o LA 2028 pokračuje. Makáme ďalej,“ dodal 33-ročný Tury.