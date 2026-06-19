Skejtbordista Tury siaha na ďalší úspech. Postúpil do semifinále prestížnej súťaže

Slovenský skejtbordista Richard Tury obsadil vo štvrťfinále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme 15. miesto a postúpil do sobotňajšieho semifinále.
Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na ceste na olympijské hry 2028 v Los Angeles, kde bude Tury obhajovať piate miesto z Paríža v disciplíne street.
Tridsaťtriročnému Košičanovi prvá jazda nevyšla, keď získal iba 22,11 bodu, no po čistom druhom kole prekĺzol do postupovej šestnástky.
„V extrémnom teple to nebolo jednoduché, ale podarilo sa mi zvládnuť čisto druhú jazdu a postúpiť do semifinále. Som rád, že v nabitej konkurencii môže byť aj Slovensko, ktoré patrí na mapu svetového skejtbordingu,“ vyjadril sa Tury na svojej facebookovej stránke.
Najväčšími štvrťfinálovými prekvapeniami sú vypadnutia strieborného z OH 2024 Američana Jaggera Eatona či v Paríži siedmeho Kanaďana Cordana Russella.