Tri nové športy sa na olympiáde osvedčili. Stanú sa pevnou súčasťou programu

Tri tradičné disciplíny – box, vzpieranie a moderný päťboj budú na OH 2028 v Los Angeles pod prísnym dohľadom Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

BERLÍN. Skateboarding, športové lezenie a surfing by sa po premiére na OH 2020 v Tokiu mohli stať pevnou súčasťou olympijského programu.

AIBA upadla do nemilosti pre zapletenie sa do korupčných káuz a verdiktom rozhodcov z OH 2016, IWF sa stala neslávne známou pre množstvo dopingových škandálov a krytie nekalých praktík.

Potvrdenie skateboardingu, športového lezenia a surfingu na februárovom valnom zhromaždení MOV v Pekingu je podľa medializovaných informácií už iba formalitou.