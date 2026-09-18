Na Spiši rozdali prvé tituly sezóny. Medzi šípkarmi sa predstavil aj známy hokejista

Rekordných takmer 700 hráčov otvorilo novú sezónu v steelových šípkach. Úvodné kolo Slovenského pohára hostila Spišská Nová Ves, pričom sa zrodilo hneď niekoľko zaujímavých výsledkov.
Ešte pred hlavným programom sa v piatok konal zahrievací warm-up turnaj. Pri účasti 288 hráčov si najlepšie viedol Kamil Seman z DC Poprad, ktorý turnaj ovládol vo veľkom štýle.
Vo finálovom zápase zdolal Daniela Oravca (AD Darts Club Hlohovec) pomerom 4:1 na legy s výborným priemerom 85 bodov na tri šípky.
Nová víťazka medzi ženami
V sobotu praskala hala vo švíkoch, keď len v mužských turnajoch hralo takmer 550 šípkarov. Jednotlivé kategórie začínali postupne od 10:30 h a hralo sa až do neskorých nočných hodín, keď deň uzatváral turnaj dvojíc.
Najmladší hráči do 13 rokov si vo svojej kategórii zahrali aj v základných skupinách. Z 24 šípkarov sa napokon z víťazstva tešil Dominik Horňák, ktorý porazil najvyššie nasadeného Mareka Tomšíka ml. 4:1.
Premiérovo sa hrala aj samostatná kategória junioriek U18, v ktorej zvíťazila Bibiána Bugyiová pred domácou hráčkou Emou Ružbackou.
VIDEO: Reportáž zo Slovenského pohára v šípkach v Spišskej Novej Vsi
Kategóriu chlapcov U18 hralo 52 juniorov a z víťazstva sa tešil Maxim Paľaga - vo finále zdolal nenasadeného Jakuba Kromku 4:2.
V ženskej kategórii sa premiérovo presadila Petra Argan, ktorá na ceste za triumfom vyradila aj bývalé majsterky Slovenska a vyššie nasadené hráčky.
Argan už v minulej sezóne ukázala, že s ňou treba rátať. Na najvyšší stupienok sa postavila po finálovej výhre nad Ninou Staškovou.
Rosandič jasne ovládol finále
Najviac hráčov bolo v mužskej tretej lige, v ktorej si spomedzi 376 hráčov vybojoval prvenstvo Pavol Kotris. V turnaji musel vyhrať až deväť zápasov v KO pavúku a viackrát zahral priemer nad 70 bodov.
Zaujímavosťou je, že v turnaji porazil aj hokejistu Martina Belluša, ktorý deň predtým len tesne podľahol Tomislavovi Rosandičovi vo finále lokálneho turnaja v Spišskej Novej Vsi.
V druhej lige sa tešil z víťazstva Martin Hamaďák. Jeho súperom vo finále bol účastník PDC European Tour v Bratislave Ján Sliacky, ktorý viedol 2:0 aj 4:3, no napokon sa tešil hráč Dart Clubu Trnava (5:4).
Turnaj najvyššej súťaže – I. ligy mužov, ovládol suverén minulej sezóny Tomislav Rosandič. Najbližšie bol k jeho skalpu vo štvrťfinále Martin Homola, ktorému chýbal jediný leg na víťazstvo.
Vo finále dokázal nitriansky hráč Vladimír Zatko zobrať aktuálnemu majstrovi Slovenska len dva legy, a tak "Rosa" dokráčal s priemerom vyše 75 bodov k ďalšiemu víťazstvu na Slovenskom pohári.
Rosandič si brúsil zuby ešte na jeden titul, no vo finále kategórie dvojíc mu to zmarili Kamil Seman a Denys Sennikov, ktorí dokázali po skvelom výkone zdolať dvojicu Rosandič/Gosár jednoznačne 3:0.
Na Slovenskom pohári opäť nechýbala svetelná šou, nástupové pesničky, streamovaná finálová session či už tradičné doplnkové B-turnaje.
Generálny partner podujatia, stávková spoločnosť Niké, darovala pre víťazov hlavných kategórií aj žreby v hodnote 2000 eur.
Súhrn výsledkov
I. liga (60 hráčov):
- 1. Tomislav Rosandič (AD Darts Club Hlohovec)
- 2. Vladimír Zatko (Dart Club Nitra)
- 3. Erik Poliak (1. Dart Club Brezno)
- 3. Oliver Novotný (Šípkarsky klub Zlaté Moravce)
II. liga (106 hráčov):
- 1. Martin Hamaďák (Dart Club Trnava)
- 2. Ján Sliacky (DC Podunajské Biskupice)
- 3. Martin Ziman (Slovenská šípkarska federácia)
- 3. Hugo Kriška (DC Podunajské Biskupice)
III. liga (376 hráčov):
- 1. Pavol Kotris (DC Hamuliakovo)
- 2. Dávid Szalay (Šípkarsky klub Levice)
- 3. Štefan Jančo (Dart Club Topoľčianky)
- 3. Adrián Janošík (Dart Club Považská Bystrica)
Ženy (58 hráčok):
- 1. Petra Argan (Šípkarsky klub Levice)
- 2. Nina Stašková (Šípky – Oko Senica)
- 3. Martina Sulovská (Dart Club Nitra)
- 3. Denisa Šufliarska (DC Rača)
Juniori U18 (52 hráčov):
- 1. Maxim Paľaga (Šípkarsky klub Levice)
- 2. Jakub Kromka (PDC Košice)
- 3. Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice)
- 3. Ronald Hruška (Dart Club Komjatice)
Juniorky U18 (10 hráčok):
- 1. Bibiána Bugyiová (Mestský klub Nováky)
- 2. Ema Ružbacká (JPR Darts Club)
- 3. Martina Hrdličková (Oravská šípka)
- 3. Viktória Košecká (AD Darts Club Hlohovec)
Juniori U13 (24 hráčov):
- 1. Dominik Horňák (OZ Darts Point)
- 2. Marek Tomšík ml. (Dart Club Nové Zámky)
- 3. Nikolas Hagara (Pezinok Darts Club)
- 3. Dean Kukuč (Šípkarsky klub Vrbové)
Dvojice:
- 1. Kamil Seman, Denys Sennikov (DC Poprad, AD Darts Club Hlohovec)
- 2. Tomislav Rosandič, Jurij Gosár (AD Darts Club Hlohovec)
- 3. Nikolaj Bovan, Adam Bartoš (Darts Club Trezor, Šípky – Oko Senica)
- 3. Vojtech Kasala, Dávid Szalay (Šípkarsky klub Levice)