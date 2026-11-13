Mika zdolal súpera, ktorý bol postrachom favoritov. Bohatší odišiel aj vďaka súťaži

Bardejovský šípkar František Mika bude na 2. podujatie Slovenského pohára v Martine určite veľmi rád spomínať. A to minimálne z dvoch dôvodov.
Spomedzi všetkých hráčov bol práve on vyžrebovaný do súťaže Traf a vyhraj, v ktorej svoje tri šípky premenil na krásnu výhru 1600 eur.
Následne, plný emócií z výhry, nastúpil do finále 1. ligy mužov, v ktorom dosiahol tesné víťazstvo nad Denysom Senníkovom 6:4.
Počas víkendu sa v športovej hale Podháj v Martine zišlo viac ako 800 hráčov, ktorí si zmerali sily v ďalšom pokračovaní Slovenského pohára.
Rekordných 459 hráčov sa prihlásilo do turnaja III. ligy a medzi ženami pokračuje trend premiérových víťaziek. Petru Argan tentokrát vystriedala na najvyššom stupienku Denisa Šufliarska.
Druhé finále Kromkovi vyšlo
Turnaja najmladších hráčov do 13 rokov sa zúčastnilo 40 juniorov (o 16 viac ako naposledy, pozn.) a najvyššie nasadenie potvrdil Dominik Horňák.
Podobne ako na predošlom turnaji v Spišskej Novej Vsi si vo finále poradil s Marekom Tomšíkom ml. a upevnil si líderskú pozíciu v rebríčku.
Rovnakú víťazku mal aj turnaj dievčat do 18 rokov. Bibiána Bugyiová zdolala Ninu Andrejkovičovú až v poslednom možnom legu (4:3).
Nového víťaza priniesla chlapčenská kategória U18. Jakub Kromka bol vo finále aj na prvom tohtosezónnom pohári, no vtedy to na výhru nestačilo.
V Martine hral výborne a po dominantnom výkone vo finále s priemerom nad 70 bodov slávil víťazstvo 4:0 proti Tomášovi Barátovi.
Týmto víťazstvom sa zároveň posunul aj na líderskú pozíciu v rebríčku a na Majstrovstvách Slovenska bude nasadenou jednotkou.
V tretej lige opäť padol rekord
V najobsadenejšom turnaji III. ligy (459 hráčov) si v neľútostnom pavúku vydláždili cestu do finále Stanislav Beňo a Rudolf Reisinger.
Druhý menovaný bol napokon šťastnejší a ovládol celý turnaj. Na ceste za titulom vyradil aj aktívneho hokejistu Martina Belluša či obhajcu triumfu z úvodného pohára sezóny Pavla Kotrisa.
Druhá najvyššia súťaž priniesla finále zástupcov bratislavských klubov. Michal Udič z DC Rača sa postavil Hugovi Kriškovi z DC Podunajské Biskupice.
Po výhre 5:3 sa tešil račiansky hráč, no finálová účasť Krišku znamenala, že po dvoch pódiových umiestneniach (3. miesto z 1. SP v sezóne, pozn.) sa zaradil na najvyššiu pozíciu v priebežnom rebríčku.
Šulfiarska s prvým titulom
Druhý Slovenský pohár v sezóne priniesol druhé premiérové víťazstvo v kategórii žien. Po rokoch dominancie Lucie Jankovskej, Martiny Sulovskej či Kataríny Nagyovej sa začína slovenská špička výrazne rozširovať.
V konkurencii 72 hráčok ovládla turnaj Denisa Šufliarska. Vo finále zdolala Sulovskú s priemerom 69,03 bodu presvedčivo 4:1 na legy.
Predtým už raz bola vo finále Slovenského pohára, no víťaznú trofej získala až teraz. Zároveň sa posunula na prvé miesto rebríčka pred septembrovú víťazku zo Spišskej Novej Vsi Petru Argan.
Dvojité víťazstvo Miku
V prvej lige sa za svetelnej šou a nástupových pesničiek prešla uličkou až k finálovému terču dvojica František Mika a Denys Sennikov.
Hlohovecký hráč Sennikov v turnaji vyradil troch účastníkov PDC European Tour - Homolu, Rosandiča aj Dudeka. Odohral viacero zápasov s priemerom nad 80 bodov, čo svedčilo o jeho vynikajúcej forme.
Vo finále však bol nad jeho sily skúsený bardejovský hráč Mika, ktorý chvíľu predtým vyhral aj sprievodnú súťaž podujatia Traf a vyhraj.
V porovnaní so Senníkovom mal o 6,5 bodu horší priemer na tri šípky, jeho súper predviedol aj zavretie 14. šípkou, no v tej najdôležitejšej štatistike získal Mika o dva legy viac (6:4).
Do večerného turnaja dvojíc sa prihlásilo až 185 párov a najlepšie si v tejto konkurencii počíňalo duo zo Spiša.
Ľuboš Pribula s Róbertom Boroňom zdolali v dramatickom finále účastníkov Niké Dart League Martina Homolu s Ľubošom Pivarčom 3:2.
Súhrn výsledkov
I. liga (62 hráčov):
- 1. František Mika (Šípkarsky klub Bardejov)
- 2. Denys Sennikov (AD Darts Club Hlohovec)
- 3. Adrián Dudek (DC Poprad)
- 3. Peter Mészáros (Darts Club Šaľa)
II. liga (109 hráčov):
- 1. Michal Udič (DC Rača)
- 2. Hugo Kriška (DC Podunajské Biskupice)
- 3. Marek Kapitančík (JPR DartsClub)
- 3. Norbert Slivka (DC Podunajské Biskupice)
III. liga (459 hráčov):
- 1. Rudolf Reisinger (DartsClub Vištuk)
- 2. Stanislav Beňo (DC Prešov)
- 3. Peter Filo (DC Podunajské Biskupice)
- 3. Ján Boltvan (Halič Darts Team)
Ženy (72 hráčok):
- 1. Denisa Šufliarska (DC Rača)
- 2. Martina Sulovská (DartClub Nitra)
- 3. Jana Kvašnicová (DC Ružomberok)
- 3. Nina Stašková (Šípky – Oko Senica)
Juniori U18 (52 hráčov):
- 1. Jakub Kromka (PDC Košice)
- 2. Tomáš Barát (DC Podunajské Biskupice)
- 3. Marek Encinger ml. (DC Devínska Nová Ves)
- 3. Peter Adamec ml. (AD Darts Club Hlohovec)
Juniorky U18 (10 hráčok):
- 1. Bibiána Bugyiová (Mestský klub Nováky)
- 2. Nina Andrejkovičová (DartClub Nitra)
- 3. Alexandra Vavrovičová (DartClub Nitra)
- 3. Viktória Košecká (AD Darts Club Hlohovec)
Juniori U13 (40 hráčov):
- 1. Dominik Horňák (OZ Darts Point)
- 2. Marek Tomšík ml. (Dart Club Nové Zámky)
- 3. Nikolas Hagara (Pezinok Darts Club)
- 3. Martin Žatkuliak ml. (DartsClub Orava)
Dvojice (185 párov):
- 1. Ľuboš Pribula, Róbert Boroň (obaja JPR DartsClub)
- 2. Martin Homola, Ľuboš Pivarč (DC Podunajské Biskupice/ DC Rača)
- 3. Martin Brindzko, Samuel Mráz (obaja DC Prešov)
- 3. Pavel Melicher, Erik Poliak (obaja 1. DartClub Brezno)
/kompletné výsledky nájdete v aplikácii SetDarts/