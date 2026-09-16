Obhajca titulu začal najlepšie, ako mohol. Rosandič sa trápil, takmer odišiel bez výhry

Na snímke je slovenský šípkar Ľuboš Pivarč.
Na snímke je slovenský šípkar Ľuboš Pivarč. (Autor: Wiesław Prugar)
Sportnet|16. sep 2026 o 23:16
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Ľuboš Pivarč vedie nový ročník Niké Dart League.

Slovenský šípkar Ľuboš Pivarč vynikajúco začal novú edíciu Niké Dart League. Obhajca triumfu nenašiel v prvom hracom dni premožiteľa a ako jediný si pripísal plný počet ôsmich bodov.

Hráč DC Rača zdolal Adriána Dudeka, Vladimíra Zatka, Mateja Čverhu a aj posledného víťaza Slovenského pohára z minulej sezóny Mareka Purgyho.

Skvelú Pivarčovu formu potvrdzuje aj to, že v Spišskej Novej Vsi predviedol najvyššie zavretie večera 164 bodov (celkovo 3 zavretia 100+) a tiež 11-šípkový leg. Päť hodených 180-tok je uňho už takmer zvykom.

V závese za ním je dlhoročná tvár nitrianskych šípok Juraj Vindiš a spomínaný Dudek. Obaja majú na konte po tri výhry a jednu prehru. 

Nováčik súťaže Juraj Holub, ktorý sa predviedol aj na podujatí PDC European Tour v Bratislave, sa usadil na priebežnej štvrtej priečke, hoci rovnakú bilanciu 2-1-1 dosiahol aj Štefan Hájek.

Výsledky 1. hracieho dňa

  • 18:00 h: Rosandič - Tükör 5:5, Mika - Kubizna 6:2, Purgy - Holub 1:6, Bovan - Hájek 4:6
  • 18:40 h: Čverha - Vindiš 2:6, Pivarč - Dudek 6:4, Zatko - Homola 6:2, Rosandič - Kubizna 5:5
  • 19:20 h: Tükör - Holub 5:5, Mika - Hájek 3:6, Purgy - Vindiš 2:6, Bovan - Dudek 4:6
  • 20:00 h: Čverha - Homola 5:5, Pivarč - Zatko 6:4, Rosandič - Holub 4:6, Kubizna - Hájek 5:5
  • 20:40 h: Tükör - Vindiš 6:4, Mika - Dudek 4:6, Purgy - Homola 2:6, Bovan - Zatko 5:5
  • 21:20 h: Čverha - Pivarč 2:6, Rosandič - Hájek 6:3, Holub - Vindiš 2:6, Kubizna - Dudek 2:6
  • 22:00 h: Tükör - Homola 5:5, Mika - Zatko 2:6, Purgy - Pivarč 2:6, Bovan - Čverha 3:6

Opačné problémy má na chvoste tabuľky Purgy, ktorý na prvý bod zatiaľ čaká. Ani v jednom zo štyroch zápasov nezískal viac ako dva legy.

V prvom hracom dni sa zrodilo až osem nerozhodných výsledkov, čo svedčí o vyrovnanosti súťaže. V dobrom svetle sa predviedli aj vyzývatelia.

Róbert Tükör pripravil jedinú prehru Vindišovi a remizoval s Holubom, Tomislavom Rosandičom a tiež ďalším favoritom Martinom Homolom. 

O bod dokázal Rosandiča obrať aj druhý vyzývateľ večera Martin Kubizna, ktorý remizoval aj s Hájekom. Navyše, Kubizna hodil až osem bíng (180-tok, pozn.), čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov.

Celkovo sa počas prvého hracieho večera nahádzalo až 43 stoosemdesiatok, vidieť bolo až sedemnásť zatvorení nad 100 bodov a až v štyroch prípadoch sa vyšplhal priemer hráča v zápase nad 80 bodov.

Šípky

    Na snímke je slovenský šípkar Ľuboš Pivarč.
    Na snímke je slovenský šípkar Ľuboš Pivarč.
    Obhajca titulu začal najlepšie, ako mohol. Rosandič sa trápil, takmer odišiel bez výhry
    st 23:16
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