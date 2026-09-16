Obhajca titulu začal najlepšie, ako mohol. Rosandič sa trápil, takmer odišiel bez výhry

Slovenský šípkar Ľuboš Pivarč vynikajúco začal novú edíciu Niké Dart League. Obhajca triumfu nenašiel v prvom hracom dni premožiteľa a ako jediný si pripísal plný počet ôsmich bodov.
Hráč DC Rača zdolal Adriána Dudeka, Vladimíra Zatka, Mateja Čverhu a aj posledného víťaza Slovenského pohára z minulej sezóny Mareka Purgyho.
Skvelú Pivarčovu formu potvrdzuje aj to, že v Spišskej Novej Vsi predviedol najvyššie zavretie večera 164 bodov (celkovo 3 zavretia 100+) a tiež 11-šípkový leg. Päť hodených 180-tok je uňho už takmer zvykom.
V závese za ním je dlhoročná tvár nitrianskych šípok Juraj Vindiš a spomínaný Dudek. Obaja majú na konte po tri výhry a jednu prehru.
Nováčik súťaže Juraj Holub, ktorý sa predviedol aj na podujatí PDC European Tour v Bratislave, sa usadil na priebežnej štvrtej priečke, hoci rovnakú bilanciu 2-1-1 dosiahol aj Štefan Hájek.
Výsledky 1. hracieho dňa
- 18:00 h: Rosandič - Tükör 5:5, Mika - Kubizna 6:2, Purgy - Holub 1:6, Bovan - Hájek 4:6
- 18:40 h: Čverha - Vindiš 2:6, Pivarč - Dudek 6:4, Zatko - Homola 6:2, Rosandič - Kubizna 5:5
- 19:20 h: Tükör - Holub 5:5, Mika - Hájek 3:6, Purgy - Vindiš 2:6, Bovan - Dudek 4:6
- 20:00 h: Čverha - Homola 5:5, Pivarč - Zatko 6:4, Rosandič - Holub 4:6, Kubizna - Hájek 5:5
- 20:40 h: Tükör - Vindiš 6:4, Mika - Dudek 4:6, Purgy - Homola 2:6, Bovan - Zatko 5:5
- 21:20 h: Čverha - Pivarč 2:6, Rosandič - Hájek 6:3, Holub - Vindiš 2:6, Kubizna - Dudek 2:6
- 22:00 h: Tükör - Homola 5:5, Mika - Zatko 2:6, Purgy - Pivarč 2:6, Bovan - Čverha 3:6
Opačné problémy má na chvoste tabuľky Purgy, ktorý na prvý bod zatiaľ čaká. Ani v jednom zo štyroch zápasov nezískal viac ako dva legy.
V prvom hracom dni sa zrodilo až osem nerozhodných výsledkov, čo svedčí o vyrovnanosti súťaže. V dobrom svetle sa predviedli aj vyzývatelia.
Róbert Tükör pripravil jedinú prehru Vindišovi a remizoval s Holubom, Tomislavom Rosandičom a tiež ďalším favoritom Martinom Homolom.
O bod dokázal Rosandiča obrať aj druhý vyzývateľ večera Martin Kubizna, ktorý remizoval aj s Hájekom. Navyše, Kubizna hodil až osem bíng (180-tok, pozn.), čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov.
Celkovo sa počas prvého hracieho večera nahádzalo až 43 stoosemdesiatok, vidieť bolo až sedemnásť zatvorení nad 100 bodov a až v štyroch prípadoch sa vyšplhal priemer hráča v zápase nad 80 bodov.