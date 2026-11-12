Z favorita sa stal remízový kráľ. Druhý deň priniesol aj rapídny prepad v tabuľke

Slovenský šípkar Juraj Vindiš.
Slovenský šípkar Juraj Vindiš. (Autor: Slovak Steel Darts/Peter Takáč)
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Sportnet|12. nov 2026 o 07:00
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Niké Dart League naďalej vedie Ľuboš Pivarč.

Ďalších 28 zápasov, až sedem nerozhodných výsledkov, 50 hodených stoosemdesiatok či prvé zakopnutie Ľuboša Pivarča v tejto edícii. 

V martinskej športovej hale sa opäť bolo na čo pozerať a zápasy druhého hracieho dňa Niké Dart League poriadne premiešali poradím v tabuľke. 

Najlepšiu bilanciu dosiahol bardejovský Matej Čverha, ktorý vyhral tri zápasy a raz remizoval. Bez prehry obstál aj Tomislav Rosandič, no nechtiac sa z neho stáva remízový kráľ súťaže. 

Pivarč má sľubný náskok

Obhajca titulu z DC Rača Ľuboš Pivarč si okrem prvej prehry pripísal aj ďalšie tri víťazstvá, čím potvrdil pozíciu lídra tabuľky. 

Nad jeho sily bol iba účastník turnaja European Tour v Bratislave Juraj Holub, ktorý sa v tretej hracej časti tešil z víťazstva 6:3.

Výsledky 2. hracieho dňa

  • 18:00 h: Rosandič - Vindiš 6:2, Hájek - Dudek 5:5, Holub - Homola 2:6, Seman - Zatko 4:6
  • 18:40 h: Oravec - Pivarč 0:6, Mika - Čverha 5:5, Purgy - Bovan 6:2, Rosandič - Dudek 5:5
  • 19:20 h: Vindiš - Homola 4:6, Hájek - Zatko 2:6, Holub - Pivarč 6:3, Seman - Čverha 3:6
  • 20:00 h: Oravec - Bovan 2:6, Mika - Purgy 6:0, Rosandič - Homola 5:5, Dudek - Zatko 6:4
  • 20:40 h: Vindiš - Pivarč 3:6, Hájek - Čverha 4:6, Holub - Bovan 4:6, Seman - Purgy 5:5
  • 21:20 h: Oravec - Mika 3:6, Rosandič - Zatko 5:5, Homola - Pivarč 3:6, Dudek - Čverha 4:6
  • 22:00 h: Vindiš - Bovan 5:5, Hájek - Purgy 6:4, Holub - Mika 6:3, Seman - Oravec 1:6

Pivarč je však napriek prvej bodovej strate blízko k víťazstvu po základnej časti, keďže pred posledným hracím dňom má náskok štyroch bodov.

Druhá priečka patrí popradskému hráčovi Adriánovi Dudekovi, ktorý mal síce náročný žreb (Hájek, Rosandič, Zatko a Čverha), no prehral len raz. 

Prehru mu pripravil už spomínaný Čverha, ktorý sa po zisku siedmich bodov vyšvihol v tabuľke raketovo hore a za Dudekom zaostáva len o skóre. 

Na štvrtej pozícii sa nachádza Vladimír Zatko z DartClubu Nitra, ktorý odohral skvelý hrací deň aj s dvoma zápasmi nad 80-bodovým priemerom.

To sa podarilo aj Rosandičovi, ktorý však dopláca na veľa remíz. Hoci má na konte len jedinú prehru (ako líder tabuľky, pozn.) zaznamenal až päť výsledkov 5:5, čo ho odsúva na piatu pozíciu.

Sedem hráčov delia dva body

Celkovo je tabuľka mimoriadne vyrovnaná, o čom svedčí fakt, že medzi 4. Zatkom a 10. Jurajom Vindišom je rozdiel dvoch bodov, teda jednej výhry.

Na šiestu priečku sa posunul Martin Homola, ktorý v Martine odohral z pohľadu priemeru najkvalitnejší zápas (87,56 bodu na tri šípky). 

Na chvoste priebežného poradia sa nič nezmenilo. Marek Purgy síce získal prvé tri body, vo vzájomnom dueli zdolal Nikolaja Bovana, no napriek tomu na jeho jedenástu priečku stráca tri body. 

O najväčší tabuľkový prepad sa postaral Vindiš. Kým po prvom hracom večere figuroval na druhej pozícii, v Martine získal iba bod, a tak vypadol z postupovej osmičky do play-off.

Vo vzájomnom dueli vyzývateľov sa viac darilo Danielovi Oravcovi, ktorý Kamilovi Semanovi odplatil prehru z finále warm-up turnaja I. Slovenského pohára a porazil ho jednoznačne 6:1.

Okrem 50 hodených "bíng" (najviac 7 ich hodil Purgy, pozn.) videli diváci aj tucet zavretí nad sto bodov od desiatich rôznych hráčov. Najväčšie zavretia, zhodne 146 bodov, zaznamenali Dudek s Pivarčom.

Tabuľka Niké Dart League

Meno

Šípkarsky klub

Z

V

R

P

Body

1.

Ľuboš Pivarč

Rača

8

7

0

1

14

2.

Adrián Dudek

Poprad

8

4

2

2

10

3.

Matej Čverha

Bardejov

8

4

2

2

10

4.

Vladimír Zatko

Nitra

8

3

3

2

9

5.

Tomislav Rosandič

Hlohovec

8

2

5

1

9

6.

Martin Homola

Podunajské Biskupice

8

3

3

2

9

7.

Juraj Holub

Nové Zámky

8

4

1

3

9

8.

František Mika

Bardejov

8

3

2

3

8

9.

Štefan Hájek

Nové Zámky

8

3

2

3

8

10.

Juraj Vindiš

Nitra

8

3

1

4

7

11.

Nikolaj Bovan

Brezová pod Bradlom

8

2

2

4

6

12.

Marek Purgy

Nitra

8

1

1

6

3

Šípky

    Slovenský šípkar Juraj Vindiš.
    Slovenský šípkar Juraj Vindiš.
    Z favorita sa stal remízový kráľ. Druhý deň priniesol aj rapídny prepad v tabuľke
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