Z favorita sa stal remízový kráľ. Druhý deň priniesol aj rapídny prepad v tabuľke

Ďalších 28 zápasov, až sedem nerozhodných výsledkov, 50 hodených stoosemdesiatok či prvé zakopnutie Ľuboša Pivarča v tejto edícii.
V martinskej športovej hale sa opäť bolo na čo pozerať a zápasy druhého hracieho dňa Niké Dart League poriadne premiešali poradím v tabuľke.
Najlepšiu bilanciu dosiahol bardejovský Matej Čverha, ktorý vyhral tri zápasy a raz remizoval. Bez prehry obstál aj Tomislav Rosandič, no nechtiac sa z neho stáva remízový kráľ súťaže.
Pivarč má sľubný náskok
Obhajca titulu z DC Rača Ľuboš Pivarč si okrem prvej prehry pripísal aj ďalšie tri víťazstvá, čím potvrdil pozíciu lídra tabuľky.
Nad jeho sily bol iba účastník turnaja European Tour v Bratislave Juraj Holub, ktorý sa v tretej hracej časti tešil z víťazstva 6:3.
Výsledky 2. hracieho dňa
- 18:00 h: Rosandič - Vindiš 6:2, Hájek - Dudek 5:5, Holub - Homola 2:6, Seman - Zatko 4:6
- 18:40 h: Oravec - Pivarč 0:6, Mika - Čverha 5:5, Purgy - Bovan 6:2, Rosandič - Dudek 5:5
- 19:20 h: Vindiš - Homola 4:6, Hájek - Zatko 2:6, Holub - Pivarč 6:3, Seman - Čverha 3:6
- 20:00 h: Oravec - Bovan 2:6, Mika - Purgy 6:0, Rosandič - Homola 5:5, Dudek - Zatko 6:4
- 20:40 h: Vindiš - Pivarč 3:6, Hájek - Čverha 4:6, Holub - Bovan 4:6, Seman - Purgy 5:5
- 21:20 h: Oravec - Mika 3:6, Rosandič - Zatko 5:5, Homola - Pivarč 3:6, Dudek - Čverha 4:6
- 22:00 h: Vindiš - Bovan 5:5, Hájek - Purgy 6:4, Holub - Mika 6:3, Seman - Oravec 1:6
Pivarč je však napriek prvej bodovej strate blízko k víťazstvu po základnej časti, keďže pred posledným hracím dňom má náskok štyroch bodov.
Druhá priečka patrí popradskému hráčovi Adriánovi Dudekovi, ktorý mal síce náročný žreb (Hájek, Rosandič, Zatko a Čverha), no prehral len raz.
Prehru mu pripravil už spomínaný Čverha, ktorý sa po zisku siedmich bodov vyšvihol v tabuľke raketovo hore a za Dudekom zaostáva len o skóre.
Na štvrtej pozícii sa nachádza Vladimír Zatko z DartClubu Nitra, ktorý odohral skvelý hrací deň aj s dvoma zápasmi nad 80-bodovým priemerom.
To sa podarilo aj Rosandičovi, ktorý však dopláca na veľa remíz. Hoci má na konte len jedinú prehru (ako líder tabuľky, pozn.) zaznamenal až päť výsledkov 5:5, čo ho odsúva na piatu pozíciu.
Sedem hráčov delia dva body
Celkovo je tabuľka mimoriadne vyrovnaná, o čom svedčí fakt, že medzi 4. Zatkom a 10. Jurajom Vindišom je rozdiel dvoch bodov, teda jednej výhry.
Na šiestu priečku sa posunul Martin Homola, ktorý v Martine odohral z pohľadu priemeru najkvalitnejší zápas (87,56 bodu na tri šípky).
Na chvoste priebežného poradia sa nič nezmenilo. Marek Purgy síce získal prvé tri body, vo vzájomnom dueli zdolal Nikolaja Bovana, no napriek tomu na jeho jedenástu priečku stráca tri body.
O najväčší tabuľkový prepad sa postaral Vindiš. Kým po prvom hracom večere figuroval na druhej pozícii, v Martine získal iba bod, a tak vypadol z postupovej osmičky do play-off.
Vo vzájomnom dueli vyzývateľov sa viac darilo Danielovi Oravcovi, ktorý Kamilovi Semanovi odplatil prehru z finále warm-up turnaja I. Slovenského pohára a porazil ho jednoznačne 6:1.
Okrem 50 hodených "bíng" (najviac 7 ich hodil Purgy, pozn.) videli diváci aj tucet zavretí nad sto bodov od desiatich rôznych hráčov. Najväčšie zavretia, zhodne 146 bodov, zaznamenali Dudek s Pivarčom.
Tabuľka Niké Dart League
Meno
Šípkarsky klub
Z
V
R
P
Body
1.
Ľuboš Pivarč
Rača
8
7
0
1
14
2.
Adrián Dudek
Poprad
8
4
2
2
10
3.
Matej Čverha
Bardejov
8
4
2
2
10
4.
Vladimír Zatko
Nitra
8
3
3
2
9
5.
Tomislav Rosandič
Hlohovec
8
2
5
1
9
6.
Martin Homola
Podunajské Biskupice
8
3
3
2
9
7.
Juraj Holub
Nové Zámky
8
4
1
3
9
8.
František Mika
Bardejov
8
3
2
3
8
9.
Štefan Hájek
Nové Zámky
8
3
2
3
8
10.
Juraj Vindiš
Nitra
8
3
1
4
7
11.
Nikolaj Bovan
Brezová pod Bradlom
8
2
2
4
6
12.
Marek Purgy
Nitra
8
1
1
6
3