Nástup na Tublatanku, potom tuhý boj o titul. Pivarč tretím triumfom vyrovnal rekord

Ľuboš Pivarč sa tretíkrát stal celkovým víťazom prestížnej Niké Dart ligy a dorovnal tak v počte víťazstiev rekordéra Tomislava Rosandiča.
Šípkar z bratislavskej Rače, hrajúci za DC Podunajské Biskupice, najlepšie zvládol play-off, ktoré vyvrcholilo jeho duelom proti Martinovi Homolovi.
V súboji tímových spoluhráčov uspel Pivarč 10:8, pričom mladého hráča s medzinárodným skúsenosťami pustil do vedenia iba po úvodnom legu.
Homola sa tak nepridal na zoznam víťazov NDL. Okrem Pivarča a Rosandiča vyhrali raz František Mika, Štefan Hájek, Juraj Vindiš a Vladimír Zatko.
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Až 18 minutých šípok na výhru
Piatkový večer priniesol šesť duelov, ktoré určili finálovú dvojicu. Zápasy v Topoľčanoch sa odohrali na hlavnom terči s komentárom na YouTube.
V prvom štvrťfinále na seba narazili počas základnej časti neohrozený líder Rosandič a Oliver Novotný, ktorý do play-off postúpil z ôsmeho miesta.
Hráč zo Zlatých Moraviec predviedol skvelý výkon a možno až nečakane dobre vzdoroval hlohoveckej nasadenej jednotke. Rosandič však zúročil skúsenosti a vyhral 7:5 s výborným priemerom takmer 82 bodov na tri šípky.
Druhý zápas mal ešte väčšiu zápletku, keďže Homola zlomil odpor Miku až v rozhodujúcom trinástom legu. Pritom to mohlo skončiť jednoznačnejšie.
Homola mohol zvíťaziť 7:4 či 7:5, ale v kľúčových chvíľach mu vypovedali double. Zápas ukončil až po tom, čo predtým minul 18 šípok na víťazstvo.
Hájek deklasoval nováčika
Naopak, tretie štvrťfinále malo jednoznačný priebeh, keď Štefan Hájek výsledkovo prevalcoval Nikolaja Bovana po výsledku 7:0. Dal tým zabudnúť na prehratý vzájomný zápas zo základnej časti.
Nováčik súťaže Bovan bol po zápase, samozrejme, smutný z výsledku aj predvedenej hry, ale počas dlhodobej časti sa prezentoval výbornými šípkami a sezónu ukončil ako najvyššie postavený nováčik.
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V poslednom štvrťfinále generácií zvíťazila skúsenosť nad mladou dravosťou. Zápas s Matejom Čverhom začal lepšie Pivarč a viedol 3:1 či 5:2.
Čverha sa však nevzdal a znížil. Zápas sa zlomil v 10. legu, keď mal bardejovský mladík šípky na 5:5, no nepremenil ich a Pivarč naopak po niekoľkých zahodených doubloch nakoniec trafil dvojnásobok jednotky.
Fantastický záver Homolu
V piatok sa odohrali aj semifinálové zápasy, pričom stretnutie medzi Homolom a Rosandičom spĺňalo atribúty predčasného finále. Obaja hráči mali priemer viac ako 80 bodov na tri šípky.
Rosandič predviedol zavretie 161 bodov, Homola tri maximá, ale najkrajší moment prišiel v 16. legu, keď sa "Rosa" pokúšal o vyrovnanie na 8:8.
Homola však predviedol neskutočnú parádu. Po hodoch 140, 180 a 161 ukončil zápas desiatou šípkou a postúpil do sobotného finále po výsledku 9:7.
Druhé semifinále bolo trochu v tieni toho predošlého, hoci Pivarč vyhral s priemerom viac ako 79 bodov, čo je kvalitný výkon pri dlhšom formáte.
Prvotný Pivarčov nástup a vedenie 3:0, dokázal ešte Hájek zachytiť (3:3), ale potom Pivarč odskočil na 7:4 a to bolo rozhodujúce. Zápas ukončil v štrnástom legu taktiež krásnou jedenástou šípkou.
Pivarč prehrával len v úvode
Sobotné finále sľubovalo vybičovaný súboj klubových spoluhráčov, v ktorom bol po piatku miernym favoritom mladší Homola. Bol to zápas vysokej úrovne, v ktorom dokopy padlo až dvanásť 180-tiek.
Obaja zaujali aj nástupmi. Kým Pivarč prichádzal na pódium za tónov piesne Dnes od Tublatanky, Homolovi hral Duchoňov Čardáš dvoch sŕdc.
Homola vyhral prvý leg, no následne mal dlho navrch jeho súper. Viedol 4:1, neskôr 6:3 a Homolovi sa podarilo vyrovnať až keď bolo skóre 8:8.
Potom však prišli chvíle Pivarča, ktorý si najskôr udržal podanie a v 18. legu brejkom ukončil finále. Kým on ovládol Niké Dart ligu tretíkrát, jeho kolega z bratislavského PolePole musí na prvý titul čakať.
Play-off Niké Dart ligy 2026
Štvrťfinále:
- Tomislav Rosandič - Oliver Novotný 7:5
- Martin Homola - František Mika 7:6
- Štefan Hájek - Nikolaj Bovan 7:0
- Ľuboš Pivarč - Matej Čverha 7:4
Semifinále:
- Martin Homola - Tomislav Rosandič 9:7
- Ľuboš Pivarč - Štefan Hájek 9:5
Finále:
- Ľuboš Pivarč - Martin Homola 10:8