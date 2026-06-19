Slováka sledovala celá dedina na veľkoplošnej obrazovke. Tento turnaj je o nás, vravia šípkari

Slovenské šípky zažili prelomový večer. V rámci Slovak Darts Open 2026 na European Tour mali štyria z nich možnosť nastúpiť pred stovky divákov na veľké pódium proti svetovým menám.
Žreb pre nich bol nemilosrdný - stretli sa s majstrom sveta či s hráčmi z elitnej tridsiatky rebríčka.
Najlepší výsledok z nich zaznamenal rodák z Popradu Adrián Dudek, ktorý proti Angličanovi Davevovi Chisnallovi prehral najtesnejším možným výsledkom - 5:6.
Ako po zápase povedal, je to pre neho, aj napriek prehre, úžasný pocit. Pred duelom mal jediný cieľ - uhrať aspoň jeden leg.
"Myslel som si, že mám, čo som potreboval – neprehrať 0:6, ale padalo mi to tam, išlo to tam. Ľudia boli úžasní. Dali mi toľko energie, koľko som v živote nevidel," povedal.
Dudek zaujal aj svetových hráčov, najmä jedným záverom na 150 bodov, keď v rýchlom slede hodil T20, T20 a D15. Spomenul, že aj práve takéto momenty mu dodajú do kariéry najmä sebavedomie.
V zápase najskôr viedol 1:0, potom prehrával už 1:4, no napokon sa dotiahol na 5:5. "Človek si stále myslí, že hádže rovnako a zrazu tie trojnásobky nepadajú a človek nevie, prečo.
Šípky sú ťažký šport. Hlava robí 80 percent a človek ani nevie, keď sa prepne do iného režimu," dodal.
VIDEO: Adrián Dudek
Sledovali ho na futbalovom štadióne
Asi najťažšieho súpera zo slovenských hráčov mal Juraj Holub - majstra sveta z roku 2018 Roba Crossa. Podobne, ako Dudek, jeho cieľom bolo uhrať aspoň leg. Napokon prehral 3:6.
"Vedel, kedy má pritlačiť a kedy nie. Ja som chcel hrať naplno a myslel som si, že keď mu nejde, že zatlačím, no nevedel som to.
Nepustila ma psychika. Ale vnímam to pozitívne, lebo tri legy sú pre mňa úspech. Hanbu som určite neurobil," spomenul Holub.
Holub mal na svojej ceste na turnaj náročnú úlohu - najskôr v druhom zápase prehrával už 3:5 a bol len jedinú šípku od vypadnutia. Potom zdolal dvoch veľkých favoritom Štefana Hájka a Martiina Homolu.
Holub pochádza z obce Brehy pri Novej Bani. Aj keď sa všetci jeho známi nemohli dostaviť priamo do Incheba Expo Arény, vymysleli spôsob, ako svojho rodáka podporiť.
"Dneska tam bola veľkoplošná obrazovka na ihrisku a premietali môj zápas. Čo je úžasné. Nechcel som si to dávať do hlavy, aby som nebol ešte viac roztrepaný, ale áno, je to super," uviedol.
VIDEO: Juraj Holub
Čakal, že ho dostane pod tlak
Posledným Slovákom, ktorý sa predstavil v piatkovom programe, bol Gabriel Varaljay. V úvodnom kole čelil Cameronovi Menziesovi, známemu burlivákovi, ktorý počas posledných MS rozbil pultík a odchádzal s krvavou rukou. Slovák napokon prehral 1:6.
Varaljay priznal, že o súperovej agresii vie a snažil sa ho dostať pod tlak. Napokon bol pod tlakom Slovák, najmä prvé štyri legy, až kým nevyhral svoju prvú hru.
"Nevedel som sa ukľudniť tie prvé štyri legy. Potom to už išlo samo, len tie zatváračky nevychádzali, aby som to zdramatizoval.
Dokonca si myslím, že budúci rok určite chcem si to zopakovať a nielen budúci rok, ale chcem sa medzi nich dostať, lebo sa to dá," konkretizoval.
VIDEO: Gabriel Varaljay
Hral pod svoju úroveň
Hneď prvým slovenským zástupcom v piatkovom programe bol domáci hráč Ján Sliacky, ktorý však prehral s Nielsom Zonneveldom 1:6.
"Je to úplne iné byť na pódiu, ako keď sa hrá v domácom klube, keď o nič nejde, alebo na lokálnych ligách. Tam je človek zvyknutý a pozná tých hráčov.
Nechcem povedať, že súper hral nejako excelentne, hral pekné šípky, ale ja som hral veľmi pod svoju úroveň," povedal Sliacky na margo svojej hry.
Keď vyhral svoj prvý leg, veril, že ho to nakopne. Aj napriek prehre sa nevzdáva a verí, že takáto skúsenosť ho nakopne. "Určite by som to chcel skúsiť znova s tým, že sa zlepším, budem viac trénovať a budem na to lepšie pripravený," konkretizoval.
VIDEO: Ján Sliacky
Nie sú to bohovia
Aj napriek tomu, že všetci slovenskí hráči nevyhrali ani jeden zápas, v každom z nich získali aspoň jeden leg.
Podľa Varaljaya sú všetci hráči rovnakí ľudia a s každým sa dá hrať. "Celé je to o tom, že nechceme sklamať našich fanúšikov a to je ťarcha, ktorá nás zaťažuje na začiatok, ale keď sa s tým vysporiadame, dokážeme sa im vyrovnať.
Nie sú to bohovia a predsa len, tento turnaj je o nás, my sme tu doma. Oevne verím, že v blízkej budúcnosti to dotiahneme do ďalších kôl," povedal.
Holub vidí na Slovensku veľký ošiaľ v šípkach, dokonca väčší ako v Česku, kde už dlhodobo žije.
"Tvrdím, že tá kvantita, čo je na Slovensku, sa premení na kvalitu. Verím tomu, že to, čo doháňame proti českým hráčom, sa zmení a budeme im vyrovnaným partnerom," povedal.