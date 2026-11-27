Šípkař Karol Sedláček v prvom kole Players Championship Finals porazil 6:4 na legy dvojnásobného majstra sveta Garyho Andersona.
V ďalšom kole turnaja kategórie major narazí český reprezentant na lepšieho z dvojice Rob Cross, Mickey Mansell.
Sedláček s Andersonom sa celý zápas preťahovali o vedenie. Za stavu 4:4 český šípkař predviedol najvyššie možné zatvorenie na tri šípky v hodnote 170 bodov a v ďalšom lege ukončil duel pri svojom podaní.
Český šípkar zdolal legendárneho Škóta prvýkrát v treťom vzájomnom dueli. Anderson je majstrom sveta z rokov 2015 a 2016, aktuálne mu patrí 16. miesto na rebríčku.
VIDEO: Víťazstvo Karla Sedláčka
Sedláček, ktorý v septembri ako prvý Čech vyhral turnaj profesionálnej organizácie PDC, sa počas životnej sezóny vyšplhal už na 38. pozíciu.
VIDEO: Big fish Karla Sedláčka
Titul v Minehead neobhajuje domáca svetová jednotka a majster sveta Luke Littler. Angličan v priebehu roka vynechával turnaje série Players Championship a do finále sa nekvalifikoval.
Znovu sa tak predstaví až na majstrovstvách sveta, ktoré sa začnú 11. decembra aj za účasti Sedláčka a ďalších českých hráčov.