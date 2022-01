Horná dostala voľnú kartu ako jediná Európanka, predstaví sa na Svetových hrách

Viceprezident SAFKST pre silový trojboj Pavol Kovalčík pripomenul, že v tomto odvetví ide o vrchol podobný olympiáde.

"Je to sledované svetové podujatie, kde reprezentovať vlasť je veľká prestíž. V silovom trojboji je na Svetových hrách špecifická súťaž so špeciálnou kvalifikáciou z MS. So štátnymi trénermi sme už na jar uvažovali, že v ženskej kategórii by to mohlo Ivane Hornej vyjsť. Keďže na SH sa nesúťaží v klasickom trojboji, musela Ivana odsúťažiť ME a MS v dresoch. Vyšlo jej to výborne a dalo sa tušiť, že s jej mŕtvym ťahom by to mohlo vyjsť na voľnú kartu. Napokon to vyšlo a sme veľmi radi, že náš silový trojboj bude mať na tomto športovom sviatku svoje zastúpenie. Viem, že Ivana bude do Ameriky pripravená na jednotku," povedal Kovalčík.