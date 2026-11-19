Rakúsky združenár Johannes Lamparter sa stihol včas zotaviť z vážneho zranenia nohy a nebude chýbať na štarte sezóny Svetového pohára budúci týždeň v Ruke.
Obhajca celkového prvenstva v seriáli si v auguste pri páde počas skokanského tréningu zlomil pravý členok a poškodil vnútorný väz v kolene. Vo vyhlásení dnes oznámil, že po rehabilitácii a začatí prípravy dostal od lekárov povolenie na pretekanie.
„Súhlas od lekárov a fyzioterapeutov mám a tiež moja hlava hovorí, že to funguje,“ uviedol Lamparter.
„Rozhodujúce bolo niekoľko intenzívnych tréningových dní. Po testovacích pretekoch v Davose som mal jasno: Telo je pripravené, noha je pripravená, takže budem štartovať,“ konštatoval.
Dvadsaťpäťročný Lamparter v minulej sezóne druhýkrát v kariére ovládol celkové hodnotenie SP, na olympijských hrách v Taliansku pri derniére severskej kombinácie v programe získal dve individuálne strieborné medaily a tímový bronz.
V roku 2021 sa stal majstrom sveta medzi jednotlivcami aj v družstvách a v pohárovom seriáli doteraz vyhral 23 pretekov.