Športovci sa snažia zachrániť tradíciu na olympiáde. Legendy sa pokúsia presvedčiť Macrona

Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. okt 2026 o 12:49
ShareTweet0

Poslednú šancu vidia v prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, s ktorým plánujú novembrové rokovanie.

Predstavitelia severskej kombinácie stále dúfajú, že sa im podarí zachrániť účasť tohto športu na zimných olympijských hrách v roku 2030 vo francúzskych Alpách.

Poslednú šancu vidia v prezidentovi hostiteľskej krajiny Emmanuelovi Macronovi. Podľa športového riaditeľa Nemeckého lyžiarskeho zväzu Horsta Hüttela sa s ním chcú v novembri stretnúť bývalý olympijský víťaz v severskej kombinácii Jason Lamy Chappuis a niekdajšia biatlonová hviezda Martin Fourcade.

„Ak by prišiel signál od hostiteľskej krajiny, bola by to ďalšia šanca,“ uviedol Hüttel.

Severská kombinácia, ktorá spája skoky na lyžiach a beh na lyžiach, bola súčasťou programu všetkých zimných olympiád od ich premiéry v roku 1924.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ju však vyradil z programu ZOH 2030. Ženy v tejto disciplíne na olympijských hrách dosiaľ nikdy nesúťažili.

MOV rozhodol o vyradení najmä pre nízku sledovanosť a pre skutočnosť, že v tomto odvetví dlhodobo dominoval len úzky počet krajín.

Olympijské

Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
Športovci sa snažia zachrániť tradíciu na olympiáde. Legendy sa pokúsia presvedčiť Macrona
dnes 12:49
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Športovci sa snažia zachrániť tradíciu na olympiáde. Legendy sa pokúsia presvedčiť Macrona