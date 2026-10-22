Športovci sa snažia zachrániť tradíciu na olympiáde. Legendy sa pokúsia presvedčiť Macrona

Predstavitelia severskej kombinácie stále dúfajú, že sa im podarí zachrániť účasť tohto športu na zimných olympijských hrách v roku 2030 vo francúzskych Alpách.
Poslednú šancu vidia v prezidentovi hostiteľskej krajiny Emmanuelovi Macronovi. Podľa športového riaditeľa Nemeckého lyžiarskeho zväzu Horsta Hüttela sa s ním chcú v novembri stretnúť bývalý olympijský víťaz v severskej kombinácii Jason Lamy Chappuis a niekdajšia biatlonová hviezda Martin Fourcade.
„Ak by prišiel signál od hostiteľskej krajiny, bola by to ďalšia šanca,“ uviedol Hüttel.
Severská kombinácia, ktorá spája skoky na lyžiach a beh na lyžiach, bola súčasťou programu všetkých zimných olympiád od ich premiéry v roku 1924.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ju však vyradil z programu ZOH 2030. Ženy v tejto disciplíne na olympijských hrách dosiaľ nikdy nesúťažili.
MOV rozhodol o vyradení najmä pre nízku sledovanosť a pre skutočnosť, že v tomto odvetví dlhodobo dominoval len úzky počet krajín.