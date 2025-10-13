ONLINE: Severné Írsko - Nemecko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

BELFAST. Severné Írsko a Nemecko dnes hrajú štvrtý zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí Windsor Park v Belfaste, úvodný výkop je naplánovaný na 20.45 h.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Severné Írsko - Nemecko dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina A, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina A 2024/2025
13.10.2025 o 20:45
Sev. Írsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nemecko
Prehľad
Rozhodca: Manzano – Rodríguez, Ayuso.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu A skupiny Kvalifikácie na MS 2026 medzi Severným Írskom a Nemeckom.
Severné Írsko svojim piatkovým víťazstvom proti našej reprezentácii skupinu poriadne zamotalo. Momentálne totiž Nemecko, Severné Írsko a Slovensko má na konte po 6 bodov. Hráči Severného Írska v úvodnom zápase vyhrali v Luxembursku 3:1, následne prehrali v Nemecku 1:3 a naposledy už v spomínanom zápase s našou reprezentáciou zvíťazili 2:0.
Nemecko je späť na víťaznej vlne. Po nečakanej prehre 0:2 proti našej reprezentácii v Bratislave sa Nemcom podarilo vyhrať v obidvoch zápasoch na domácej pôde. So Severným Írskom vyhrali 3:1 a v piatok dokonca 4:0 proti Luxembursku. Momentálne tak vedie celú skupinu.
Posledný vzájomný zápas spolu odohrali pred mesiacom, keď sa z víťazstva 3:1 tešili Nemci. Nationalelf má navyše proti Severoírčanom výbornú bilanciu. Naposledy s nimi Nemci prehrali v roku 1983. Odvtedy sa z 11 vzájomných zápasov zrodilo 10 víťazstiev Nationalelf a v roku 1996 sa podarilo Severoírčanom remizovať.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.