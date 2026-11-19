Šamorín opäť privíta svetovú šermiarsku špičku, budúci týždeň sa športový komplex X-Bionic stane dejiskom prestížneho medzinárodného podujatia.
Slovenský šermiarsky zväz v spolupráci s Klubom šermu Šamorín organizujú Svetový pohár FIE kadetov a juniorov vo fleurete „GoldenHope“, ktorý prinesie štyri dni špičkových mládežníckych súbojov.
Podujatie sa uskutoční v priestoroch X-BionicsMorphoSphere. Hoci sa oficiálna uzávierka prihlášok končí až v piatok 20. novembra o polnoci, už teraz je potvrdená masívna medzinárodná účasť – na planšoch v Šamoríne sa predstaví predbežne 689 pretekárov a pretekárok z 54 krajín sveta zo všetkých kontinentov (vrátane šermiarskych veľmocí ako Taliansko, Francúzsko, USA, Japonsko, Kórea, Čína či Maďarsko).
TASR informoval Slovenský šermiarsky zväz.
Predbežný počet štartujúcich v jednotlivých kategóriách
Fleuret juniori (U20): 243 pretekárov
Fleuret juniorky (U20): 219 pretekárok
Fleuret kadeti (U17): 117 pretekárov
Fleuret kadetky (U17): 110 pretekárok
Časový harmonogram súťaží
Štvrtok (26.11.)
09:00 Začiatok – Fleuret kadeti (U17) jednotlivci
11:00 Začiatok – Fleuret kadetky (U17) jednotlivci
cca 18:00 Finálové boje TOP 4 (kadeti a kadetky)
Piatok (27.11.)
09:00 Začiatok – Fleuret juniorky (U20) jednotlivci
18:30 Finálové boje TOP 4 (juniorky)
Sobota (28.11.)
09:00 Začiatok – Fleuret juniori (U20) jednotlivci
18:30 Finálové boje TOP 4 (juniori)
Nedeľa (29.11.)
08:30 Začiatok – Fleuret juniori družstvá
10:00 Začiatok – Fleuret juniorky družstvá
Zoznam zúčastnených krajín (54):
Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Indonézia, Írsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Katar, Kolumbia, Kórejská republika, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malajzia, Mexiko, Moldavsko, Nemecko, Nigéria, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Veľká Británia, Španielsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistan