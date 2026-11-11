Sedem krajín odmietlo Rusov na MS 20 v hokeji. Proti nie sú iba Slovensko a USA, tvrdia Česi

Sedem krajín podľa predsedu Nemeckého hokejového zväzu Franka Lutza odmietlo podpísať upravený program nadchádzajúcich majstrovstiev sveta juniorov, ktoré sa uskutočnia na prelome decembra a januára v Kanade.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) po rozhodnutí Arbitrážneho súdu pre šport (CAS), ktorý s okamžitou platnosťou umožnil návrat Ruska do vrcholných súťaží, zaradila namiesto Nórska do programu ruskú reprezentáciu.
Informoval o tom web ad-hoc-news.de, podľa portálu sport.cz je medzi odmietajúcimi krajinami aj Česko. Naopak, na podpis upraveného programu MS sú pripravené iba USA a Slovensko.
Lutz o tom informoval na zasadnutí športového výboru nemeckého Spolkového snemu, na ktorom sa diskutovalo aj o seniorských majstrovstvách sveta, ktoré sa v máji uskutočnia v Düsseldorfe a Mannheime.
Zloženie skupín MS 20
(podľa zmeneného rozpisu bez Nórov a s Ruskom)
A-skupina (Red Deer): Švédsko, Fínsko, USA, Slovensko, Nemecko
B-skupina (Edmonton): Česko, Kanada, Lotyšsko, Švajčiarsko, Rusko
„Chápeme, že riešenie nemôže prísť zo dňa na deň. Nie je však pre nás predstaviteľné, aby sa celá záležitosť naťahovala ešte niekoľko týždňov,“ povedal Lutz, ktorý vyzval IIHF, aby situáciu riešila.
Po tom, ako CAS rozhodol o návrate Ruska do medzinárodných súťaží, predstavitelia Rakúska, Česka, Dánska, Fínska, Lotyšska, Nórska a Švédska oznámili, že budú bojkotovať zápasy proti ruskej reprezentácii.
Na MS hráčov do 20 rokov (podľa upraveného rozpisu s Ruskom) sa z tejto sedmičky predstaví Česko, Fínsko, Švédsko a Lotyšsko.
Švajčiari, ktorí spočiatku zaujali neutrálny postoj, v minulých dňoch oznámili, že ani oni na MS 20 proti Rusom nechcú hrať. Na ostatné stretnutia turnajov sú pripravení nastúpiť.