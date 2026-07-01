    Šéf NASA motivuje USA. Lopta by mohla skončiť až na Mesiaci

    Americký hráč Alex Freeman (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil gól.
    Americký hráč Alex Freeman (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil gól. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. júl 2026 o 09:06
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    Spoluhostitelia v šestnásťfinále narazia na Bosnu a Hercegovinu.

    Šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman sľúbil, že ak Spojené štáty vyhrajú tohtoročné MS vo futbale, tak astronauti zoberú oficiálnu loptu šampionátu na mesiac.

    „Dostaneme tam futbalovú loptu, takže to by bolo trochu motivácie pre Spojené štáty v tomto smere. Je to výzva. Takže, tím USA, dokončite to,“ uviedol Isaacman podľa DPA.

    Spoluhostitelia prebiehajúcich MS postúpili do vyraďovacej fázy ako víťazi D-skupiny a vo štvrtkovom šestnásťfinále narazia na Bosnu a Hercegovinu.

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    Trionda už prednedávnom zavítala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Posádka vykonala experiment, ktorého cieľom bolo pochopiť, ako vnútorné rozloženie hmotnosti ovplyvňuje stabilitu moderných futbalových lôpt.

    Vynesenie lopty do vesmíru umožnilo vedcom merať jej čistý pohyb oddelene od pozemského odporu alebo účinkov vetra.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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