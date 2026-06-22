    Krutá rana pre Nemecko. Nešťastné zranenie vyradilo hviezdu do konca šampionátu

    Nico Schlotterbeck
    Nico Schlotterbeck (Autor: SITA/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 14:49
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    Bude nám veľmi chýbať, uviedol Nagelsmann.

    Nemecký futbalista Nico Schlotterbecksi poranil členok a na prebiehajúcich MS 2026 si už nezahrá.

    Podľa denníka Bild a televízie Sky si 26-ročný obranca počas sobotného víťazstva nad Pobrežím Slonoviny 2:1 natrhol väzy v ľavom členku.

    Hráč Borussie Dortmund nedohral sobotný duel a mimo hry bude údajne približne dva mesiace. Na pozícii ho v záverečnom stretnutí skupiny proti Ekvádoru s najväčšou pravdepodobnosťou nahradí Antonio Rüdiger, podobne ako v sobotu cez polčasovú prestávku.

    V kádri sú z obrancov ešte aj Waldemar Anton a Malick Thiaw, pričom Nemecko si už zabezpečilo prvé miesto v C-skupine.

    Ide o tretie zranenie, ktoré postihlo nemeckú reprezentáciu v uplynulých týždňoch. Mladý hráč Bayernu Mníchov Lennart Karl sa zranil na tréningu pred prvým zápasom a jeho spoluhráč Serge Gnabry vypadol z kádra ešte pred začiatkom turnaja.

    Program a výsledky skupiny E na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    0 - 0
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Schlotterbeck napriek vážnemu zraneniu zatiaľ zostane s tímom v USA. „Je to dobré znamenie, že zatiaľ zostáva pri tíme, pretože má vplyv aj mimo ihriska,“ uviedol reprezentačný tréner Julian Nagelsmann podľa vyhlásenia Nemeckého futbalového zväzu (DFB).

    Zväz zároveň potvrdil, že 26-ročný stredný obranca utrpel počas víťazstva 2:1 nad Pobrežím Slonoviny poranenie vnútorného postranného väzu v ľavom členku a bude mimo hry niekoľko mesiacov.

    „'Schlotti' je výnimočný obranca a bude nám na ihrisku veľmi chýbať, predovšetkým pre jeho skvelú rozohrávku. Mohli to byť jeho majstrovstvá sveta. Všetci sme sa ho snažili povzbudiť, našťastie je to veľmi pozitívny človek, ktorý už pozerá dopredu.

    Aj napriek jeho absencii sme na majstrovstvách sveta v strede obrany stále veľmi dobre obsadení. Máme Jonathana Taha, Antonia Rüdigera, Waldemara Antona a Malicka Thiawa,“ citovala 38-ročného Nagelsmanna agentúra DPA.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    2
    0
    1
    1
    0:1
    1
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Nico Schlotterbeck
    Nico Schlotterbeck
    Krutá rana pre Nemecko. Nešťastné zranenie vyradilo hviezdu do konca šampionátu
    dnes 14:49
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