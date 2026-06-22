Krutá rana pre Nemecko. Nešťastné zranenie vyradilo hviezdu do konca šampionátu

Nemecký futbalista Nico Schlotterbecksi poranil členok a na prebiehajúcich MS 2026 si už nezahrá.
Podľa denníka Bild a televízie Sky si 26-ročný obranca počas sobotného víťazstva nad Pobrežím Slonoviny 2:1 natrhol väzy v ľavom členku.
Hráč Borussie Dortmund nedohral sobotný duel a mimo hry bude údajne približne dva mesiace. Na pozícii ho v záverečnom stretnutí skupiny proti Ekvádoru s najväčšou pravdepodobnosťou nahradí Antonio Rüdiger, podobne ako v sobotu cez polčasovú prestávku.
V kádri sú z obrancov ešte aj Waldemar Anton a Malick Thiaw, pričom Nemecko si už zabezpečilo prvé miesto v C-skupine.
Ide o tretie zranenie, ktoré postihlo nemeckú reprezentáciu v uplynulých týždňoch. Mladý hráč Bayernu Mníchov Lennart Karl sa zranil na tréningu pred prvým zápasom a jeho spoluhráč Serge Gnabry vypadol z kádra ešte pred začiatkom turnaja.
Program a výsledky skupiny E na MS vo futbale 2026
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 15
| Skupina E | Matchday 15
Schlotterbeck napriek vážnemu zraneniu zatiaľ zostane s tímom v USA. „Je to dobré znamenie, že zatiaľ zostáva pri tíme, pretože má vplyv aj mimo ihriska,“ uviedol reprezentačný tréner Julian Nagelsmann podľa vyhlásenia Nemeckého futbalového zväzu (DFB).
Zväz zároveň potvrdil, že 26-ročný stredný obranca utrpel počas víťazstva 2:1 nad Pobrežím Slonoviny poranenie vnútorného postranného väzu v ľavom členku a bude mimo hry niekoľko mesiacov.
„'Schlotti' je výnimočný obranca a bude nám na ihrisku veľmi chýbať, predovšetkým pre jeho skvelú rozohrávku. Mohli to byť jeho majstrovstvá sveta. Všetci sme sa ho snažili povzbudiť, našťastie je to veľmi pozitívny človek, ktorý už pozerá dopredu.
Aj napriek jeho absencii sme na majstrovstvách sveta v strede obrany stále veľmi dobre obsadení. Máme Jonathana Taha, Antonia Rüdigera, Waldemara Antona a Malicka Thiawa,“ citovala 38-ročného Nagelsmanna agentúra DPA.