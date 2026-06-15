Celý svet sa čudoval, čo spôsobili Argentíne. Saudi teraz začínajú opäť proti favoritovi

Saudská Arábia vstúpi do 23. majstrovstiev sveta vo futbale s ambíciou opäť zaskočiť favorita.
Po senzačnom triumfe nad Argentínou (2:1) na šampionáte v Katare ju tentokrát čaká ďalší juhoamerický vyzývateľ – v úvodnom zápase H-skupiny si zmeria sily s dvojnásobným majstrom sveta Uruguajom.
Duel na Štadióne Hard Rock v Miami sa odohrá v noci na utorok o 00.00 SELČ.
V Katare spôsobili šok
Saudi sa predstavia na MS tretí raz za sebou. V skupine ich okrem Uruguaja čakajú aj favorizované Španielsko a Kapverdy, preto môže mať hneď úvodný súboj výrazný vplyv na ich šance na postup.
Ten sa im naposledy podaril ešte v roku 1994 na šampionáte práve v USA. Podľa trénera reprezentácie Georgiosa Donisa je dôležité, aby saudskoarabskí hráči rešpektovali skvelé momenty z minulosti, ale myslí si, že nedávny príchod hviezd ako Cristiano Ronaldao či Karim Benzema do tamojšej Pro League by mohol byť významnejší:
„Naši hráči sú zvyknutí mať veľké hviezdy ako spoluhráčov alebo súperov. Buď s nimi trénujú, alebo sa s nimi stretávajú v zápasoch. To je pre mojich hráčov veľká výhoda, pretože áno, rešpektujú všetkých súperov, ale na druhej strane, nič z toho pre nich nie je nové.“
Grécky kormidelník zároveň odmieta, že by jeho tím išiel proti silnejšiemu súperovi iba uhrať remízu.
„Sme pripravení napádať súpera, organizovane brániť, vyrážať do protiútokov aj vytvárať si šance.
Nemôžeme vedieť, ako sa bude zápas vyvíjať, ale nepripravujeme tím, ktorý bude mať pasívnu rolu a iba čakať na to, čo urobí súper. Pripravujeme tím, ktorý bude hrať sebavedomo,“ konštatoval na nedeľnej tlačovej konferencii.
Problémová defenzíva
Uruguaj pricestoval do Miami po menších komplikáciách. Let z Cancunu sa deň pred stretnutím oneskoril pre chybu pri odbavení, ale kouč Marcelo Bielsa si zo situácie nerobil ťažkú hlavu a uviedol, že meškanie nenarušilo prípravu mužstva.
Zaujímavé je, že Argentínčan uprednostnil pred júnovými prípravnými zápasmi tréningový kemp. K aktuálnej forme Uruguaja povedal:
„Spôsob, akým hráme, nie je tajomstvom. Snažíme sa držať loptu, ísť dopredu a útočiť s veľkým počtom hráčov.“
Uruguajský tím disponuje veľkou individuálnou kvalitou v strede poľa, kde hrajú Federico Valverde z Realu Madrid a Rodrigo Bentancur z Tottenhamu, ale problémová môže byť defenzíva.
Barcelončan Ronald Araujo sa pre svalové zranenie vrátil do Španielska, kapitán Jose Maria Gimenez do úvodného duelu nezasiahne a otázny je aj štart ďalších obrancov.
„Môj záver je rovnaký. Ak sa hráč zraní na tréningu, niečo nie je v poriadku. Araujo však pracuje so skupinou, ktorej veľmi dôveruje, a žiadne rozhodnutia neboli prijaté bez dosiahnutia konsenzu s nimi a so samotným Araujom.
Cítime zodpovednosť, ale nemohli sme urobiť nič inak,“ poznamenal na margo zranení Bielsa.
MS vo futbale 2026 - skupina H, 1. kolo
Saudská Arábia - Uruguaj
Rozhodujú: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.)
Predpokladané zostavy:
Saudská Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Tambakti, Lajami, Al-Boushail - Al-Khaibari, Kanno - N. Al-Dawsari, Al-Juwayr, S. Al-Dawsari - Al-Buraikan
Uruguaj: Muslera - Varela, Bueno, Caceres, Olivera - Valverde, Bentancur, Ugarte, Araujo - Vinas, Nunez