Chcú sa izolovať od Rusov. Ak treba, zmeníme aj stanovy, znie zo sánkarskej federácie

BERCHTESGADEN. Medzinárodná sánkarská federácia (FIL) chce zmeniť svoje stanovy a nájsť novú cestu vedúcu k izolácii Ruska v tomto športovom odvetví v súvislosti s vojenským konfliktom na území Ukrajiny.

Vedenie federácie tak síce spravilo už v úvode marca pár dní po rozpútaní vojny, no arbitrážna komisia FIL nedávno zrušila dištanc ruského zväzu FSSR, keďže podľa komisie bol v rozpore so stanovami organizácie.



"Budeme hľadať možnosti, ako vyriešiť túto situáciu, s ktorou nie sme spokojní. Aj keby to znamenalo zmenu našich stanov," uvádza sa v stanovisku FIL.