Zopakoval výsledok z ME. Slovenský kanoista zaostal na MS za cenným kovom

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž. (Autor: TASR)
TASR|29. aug 2026 o 15:41
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Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o 5,51 s.

MS v rýchlostnej kanoistike 2026

Výsledky - finále K1 mužov na 1000 m:

1.

PRT

Fernando Pimenta

3:24,39 min

2.

HUN

Bálint Kopász

+ 0,22 s

3.

AUS

Thomas Green

+ 1,41 s

7.

SVK

Samuel Baláž

+ 5,51 s

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil siedme miesto v A-finále K1 na 1000 m na MS v poľskej Poznani.

V nabitej konkurencii zopakoval výsledok z európskeho šampionátu v Montemore-o-Velho.

Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o 5,51 s.

Baláž si vo finále singla napravil chuť po doobedňajšom semifinále K2, v ktorom sa mu s Adamom Botekom nepodarilo postúpiť do bojov o medaily.

Finálovú jazdu som si užil, je to najväčšie podujatie tento rok. Prebojoval som sa medzi deväť najlepších pretekárov sveta v olympijskej disciplíne. Je to splnený cieľ.

Podarilo sa mi prísť na siedmom mieste, čo hodnotím pozitívne. Teším sa, že sme zopakovali finále spred roka a potvrdili sme, že patríme medzi špičku,“ vyjadril sa Baláž pre Slovenskú kanoistiku.

Spokojnosť s konečným umiestnením prejavil aj tréner Andrej Wiebauer: „Veľmi pekné siedme miesto. Oproti predošlému roku pokles o jednu pozíciu, ale veľmi dobrý a bojovný výkon. Samo sa dobre vyrovnal s premenlivým počasím.

Celý rok dokazuje, že patrí do svetovej špičky v K1 1000 m. Som spokojný, myslím si, že túto disciplínu si aj naďalej udržíme a budeme v nej pokračovať. Dúfam, že sa nám bude dariť.“

Za sebou nechal Švéda Martina Nathella a Nemca Tobiasa Hammera. Pimenta získal štvrtý titul majstra sveta v K1 na tisícke, vlani v Miláne skončil na bronzovej priečke.

Csaba Zalka skončil na jazere Malta siedmy vo finále K1 na 200 m. Za zlatým Talianom Andreom Domenicom di Libertom zaostal o +1,33 s.

V porovnaní s ME v Montemore si polepšil o dve priečky, predstihol Gruzínca Badriho Kavelašviliho i Slovinca Matevža Manfredu.

Vodné športy

    Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
    Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
    Zopakoval výsledok z ME. Slovenský kanoista zaostal na MS za cenným kovom
    dnes 15:41
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