Zopakoval výsledok z ME. Slovenský kanoista zaostal na MS za cenným kovom

MS v rýchlostnej kanoistike 2026
Výsledky - finále K1 mužov na 1000 m:
1.
Fernando Pimenta
3:24,39 min
2.
Bálint Kopász
+ 0,22 s
3.
Thomas Green
+ 1,41 s
7.
Samuel Baláž
+ 5,51 s
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil siedme miesto v A-finále K1 na 1000 m na MS v poľskej Poznani.
V nabitej konkurencii zopakoval výsledok z európskeho šampionátu v Montemore-o-Velho.
Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o 5,51 s.
Baláž si vo finále singla napravil chuť po doobedňajšom semifinále K2, v ktorom sa mu s Adamom Botekom nepodarilo postúpiť do bojov o medaily.
Finálovú jazdu som si užil, je to najväčšie podujatie tento rok. Prebojoval som sa medzi deväť najlepších pretekárov sveta v olympijskej disciplíne. Je to splnený cieľ.
Podarilo sa mi prísť na siedmom mieste, čo hodnotím pozitívne. Teším sa, že sme zopakovali finále spred roka a potvrdili sme, že patríme medzi špičku,“ vyjadril sa Baláž pre Slovenskú kanoistiku.
Spokojnosť s konečným umiestnením prejavil aj tréner Andrej Wiebauer: „Veľmi pekné siedme miesto. Oproti predošlému roku pokles o jednu pozíciu, ale veľmi dobrý a bojovný výkon. Samo sa dobre vyrovnal s premenlivým počasím.
Celý rok dokazuje, že patrí do svetovej špičky v K1 1000 m. Som spokojný, myslím si, že túto disciplínu si aj naďalej udržíme a budeme v nej pokračovať. Dúfam, že sa nám bude dariť.“
Za sebou nechal Švéda Martina Nathella a Nemca Tobiasa Hammera. Pimenta získal štvrtý titul majstra sveta v K1 na tisícke, vlani v Miláne skončil na bronzovej priečke.
Csaba Zalka skončil na jazere Malta siedmy vo finále K1 na 200 m. Za zlatým Talianom Andreom Domenicom di Libertom zaostal o +1,33 s.
V porovnaní s ME v Montemore si polepšil o dve priečky, predstihol Gruzínca Badriho Kavelašviliho i Slovinca Matevža Manfredu.