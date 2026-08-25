Baláž mieri na MS do Poznane s medailovými ambíciami. Slovenský kanoista patrí k svetovej špičke

Rýchlostných kanoistov čaká od 26. do 30. augusta vrchol tohtoročnej sezóny, v poľskej Poznani sú na programe majstrovstvá sveta.
Z pohľadu slovenskej výpravy sa najväčšie nádeje vkladajú do Samuela Baláža, ktorý v predošlých mesiacoch preukázal príslušnosť k svetovej špičke a dokázal zbierať aj pódiové umiestnenia.
Samotný reprezentant je pripravený potvrdiť doterajšie výsledky.
Sezóna plná pódiových umiestnení
Baláž sa pravidelne zúčastňoval na podujatiach Svetového pohára najmä A-finále, v kanadskom Montreale dokonca dokázal s Adamom Botekom v K2 na 500 m získať striebro.
„Zatiaľ to bolo veľmi dobré. Sezóna bola výsledkovo super. Myslím si, že majstrovstvá sveta budú najťažšími pretekmi, pretože pre všetky krajiny je to vrchol sezóny. My sme pripravení dobre a ja dúfam, že ťažkú robotu zúročíme a donesieme pekný výsledok,“ povedal pre TASR reprezentant Slovenska, ktorý v utorok oslávil 28. narodeniny.
Z tohtoročných majstrovstiev Európy v portugalskom Montemor-o-Velho má navyše individuálne bronz v K1 na 5000 m, okrem toho sa stal majstrom Slovenska v K1 na 1000 m.
„Potvrdilo sa, že to, čo robíme, tak to má zmysel a je to na dobrej ceste. Bolo by krásne zakončiť sezónu aj s medailou z MS, ale musíme sa k tomu postupne dopracovať. Ísť od jazdy k jazde a môže to byť dobré. Myslím si, že sú spokojní všetci - tréneri, Športové centrum polície, zväz. Tešia sa, že bodovanie a celá olympijská kvalifikácia je v prospech K2, ktorú jazdíme. Ja sa teším na MS, kde si to zopakujeme,“ zhodnotil Baláž dosiahnuté výsledky.
Tri disciplíny a olympijské body
Na blížiacom sa svetovom šampionáte sa nebudú udeľovať len cenné kovy, ale aj dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028 v Los Angeles.
Slovenský tandem Baláž-Botek to má v tomto smere rozbehnuté smerom k zisku miestenky: „Pre všetkých je to vrchol, aj s týmto bodovým náskokom, že sa dá na MS získať väčší počet bodov. Má to väčšiu váhu, preto s tým rátame. Teším sa na preteky, máme formu a ja verím, že to bude dobré.“
Pred začiatkom MS sa slovenská reprezentácia zúčastnila na tréningovom sústredení v maďarskom Szolnoku.
Baláža čaká nabitý program, predstaviť by sa mal v troch disciplínach - K1 na 1000 m, K1 na 5000 m, K2 na 500 m.
„Už sme sa nevenovali nejakým veľkým objemom, skôr to bolo o rýchlosti a prejdení trate v pretekovom tempe, aby sme mali nejaký obraz o čase a ako sme na tom. Jednu disciplínu si musíte dať ako prioritu a od nej sa potom odraziť. U nás bola väčšina ťažkých tréningov v K2, potom sme sem-tam z toho spravili tréning na K1 1000 m. Sme pripravení v oboch disciplínach, možno ten kilometer nebol úplne prioritou, ale aj tam sa viem statočne pobiť,“ zamyslel sa skúsený rýchlostný kanoista.
Posádka aj jednotlivec
Ako sám priznal, nevidí nejaký problém v preladení sa z individuálnych pretekov na tímovú spoluprácu.
„Celý život jazdíme posádky. Ja som vyrastal na K4, ale je pravda, že posledné dva roky som v podstate jazdil iba K1. Keď však človek sadne do posádky, ktorá ide, tak má človek z toho radosť. Tréningy sú potom fajn a celé je to super,“ vyhlásil Baláž.
Doterajší priebeh sezóny ukázal, že reprezentant Slovenska patrí medzi svetovú špičku a môže atakovať v Poznani aj medailové priečky.
„Je to to najlepšie, čo sa môže stať, keď sa pretekár dostane na takýto level. Dúfam, že sme urobili dobrú robotu a všetko to zúročíme na MS. Ciele sú vysoké, ale treba byť nohami na zemi. Ide sa od jazdy k jazde, semifinále na MS sú najnáročnejšie. Jasné, že vo finále chce každý získať medailu a byť na čo najlepšom umiestnení,“ dodal na záver Baláž.