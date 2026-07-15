Nemci otvoria hokejové MS pred vyše 61-tisíc divákmi. Súperom bude zberateľ striebra

Otvárací zápas budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku sa uskutoční na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene s kapacitou 61.574 miest.
Domáci reprezentanti sa v ňom 13. mája 2027 stretnú s vicemajstrami sveta Švajčiarmi. V stredu to na svojom webe oznámila Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).
Veltins-Arena bude hostiť výnimočný duel deň pred oficiálnym začiatkom svetového šampionátu, zápas sa začne o 20.20 h.
Stane sa tak 17 rokov po tom, čo štadión v Gelsenkirchene bol dejiskom otváracieho stretnutia hokejových MS 2010. V pamätnom zápase domáci Nemci zdolali USA 2:1 po predĺžení pred rekordnou návštevou 77.803 divákov.
IIHF zároveň informovala, že od štvrtka 16. júla spúšťa prvú fázu predaja vstupeniek na MS 2027.
„Po dlhej fáze plánovania a príprav turnaj postupne nadobúda tvar. Otvárací zápas je vždy výnimočným momentom – predstavuje štart medzinárodného športového festivalu a vytvára spomienky, ktoré pretrvávajú ďaleko po prvom dni šampionátu.
Začiatok majstrovstiev sveta 2027 v Nemecku s takouto vrcholnou udalosťou je skutočne niečím výnimočným.
So spustením predaja vstupeniek sa fanúšikovia teraz môžu stať súčasťou tejto cesty a zabezpečiť si miesto v predstihu na mimoriadny hokejový zážitok,“ uviedol podľa iihf.com výkonný riaditeľ organizačného výboru MS 2027 Claus Gröbner.