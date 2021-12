Budú v USA dve olympiády po sebe? Salt Lake City kandiduje na ZOH 2030

LOS ANGELES. Olympijský a paralympijský výbor USA (USOPC) v piatok informoval, že dosiahol obrovský pokrok v otázke kandidatúry Salt Lake City na usporiadanie ZOH 2030.

"Sme v prvej a druhej fáze procesu výberu Medzinárodným olympijským výborom (MOV), ktorý si vyžaduje intenzívny záujem a dialóg," citovala agentúra AFP slová šéfky exekutívy USOPC Susanne Lyonsovej.

USOPC vybral Salt Lake City, ktoré hostilo zimnú olympiádu v roku 2002, ako potenciálneho kandidáta už v roku 2018.

"Bude to prvýkrát, čo sa niektorá krajina pokúsi usporiadať OH a ZOH za sebou. Ak sa nám to podarí, bude to obrovský úspech," dodala Lyonsová. OH 2028 sa uskutočnia v Los Angeles.