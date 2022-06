Olympiáda v Salt Lake City bude znovu. O osem rokov by to mohlo byť problematické

COLORADO SPRINGS. Americké mesto Salt Lake City sa javí ako najvhodnejší kandidát na organizáciu ZOH 2034.

Dejisko zimnej olympiády v roku 2002 sa uchádza o usporiadanie hier aj v roku 2030, jeho protikandidátmi sú kanadský Vancouver, japonské Sapporo a španielska Barcelona.

Podľa predsedkyne Amerického olympijského a paralympijského výboru (USOPC) Susanne Lyonsovovej by bolo pre Salt Lake City problematické hostiť ZOH len dva roky po tom, ako sa v Los Angeles uskutočnia OH 2028.



"Vyriešime to, ale podľa mňa by to bolo pre nás lepšie v roku 2034. Myslím si, že všetci v Salt Lake City si uvedomujeme, že sme v úplne fantastickej pozícii na zorganizovanie hier v roku 2034. Stále však môžeme dostať aj hry v roku 2030," uviedla Lyonsová, ktorá riešila túto otázku so zástupcami Medzinárodného olympijského výboru (MOV).