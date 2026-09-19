Slovenskí šachisti zvíťazili v štvrtom kole na olympiáde. Muži zdolali Venezuelu

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR)
TASR|19. sep 2026 o 22:00
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Z výhry sa tešili aj ich krajanky, ktoré zdolali Bangladéš.

Slovenskí šachisti zvíťazili v sobotňajšom zápase 4. kola 46. ročníka Šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande nad Venezuelou 3,5:1,5 a so šiestimi bodmi figurujú na 38. mieste tabuľky. Svoje duely vyhrali Jerguš Pecháč, Samir Sahidi a Filip Haring.

Z výhry sa tešili aj ich krajanky, ktoré zdolali Bangladéš 2,5:1,5. Víťazstvá zaznamenali Lucia Ševčíková a Ema Walterová. Slovenkám patrí priebežné 46. miesto.

Šachová olympiáda

Muži:

Slovensko - Venezuela 3,5:1,5

Jerguš Pecháč - Felix Aponte 1:0

Peter Michalík - Samid Eduardo Escalona Landi 0,5:0,5

Samir Sahidi - Moisés Antonio Castro Silva 1:0,

Filip Haring - Dilson Alejandro Pena Duran 1:0

Priebežné poradie po 4. kole:

1. Čína, 2. Uzbekistan, 3. Nemecko a Arménsko, ... 38. Slovensko

Ženy:

Bangladéš - Slovensko 1,5:2,5

Ahmed Wadifová - Lucia Ševčíková 0:1

Noshin Anjumová - Eva Repková 1:0

Ahmed Walijahová - Svetlana Sučíková 0,5:0,5

Alo Nusrat Jahanová - Ema Walterová 0:1

Priebežné poradie po 3. kole:

1. USA, 2. Čína, Poľsko a Uzbekistan, ... 46. Slovensko

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    Ilustračný záber
    Ilustračný záber
    Slovenskí šachisti zvíťazili v štvrtom kole na olympiáde. Muži zdolali Venezuelu
    dnes 22:00
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