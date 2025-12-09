Navštevuje ešte len materskú školu. Stal sa najmladším hráčom v histórii rebríčka

Trojročný indický šachista Sarwagya Singh Kushwaha sa stal najmladším hráčom v histórii, ktorý sa dostal do svetového rebríčka Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE).
Ako referuje web denníka Marca, Kushwaha mal pri zaradení do rebríčka tri roky, sedem mesiacov a 20 dní, čím prekonal predchádzajúci rekord svojho krajana Anisha Sarkara, ktorý mal tri roky, osem mesiacov a 19 dní.
Kushwaha, ktorý navštevuje materskú školu v indickom štáte Madhjapradéš, dosiahol rýchly rating 1572. Pre zaradenie do FIDE rebríčka musí hráč poraziť aspoň jedného súpera, ktorý už má rating.
„Je to pre nás veľká hrdosť a česť, že sa náš syn stal najmladším šachistom na svete s FIDE ratingom,“ povedal jeho otec Siddharth Singh pre indický spravodajský kanál ETV Bharat. „Chceme, aby sa stal šachovým veľmajstrom.“
Kushwaha si zabezpečil rekordné postavenie víťazstvami nad tromi hodnotenými hráčmi v súťažiach v rámci Indie.
Jeho tréner Nitin Chourasia spomína, že na začiatku sa Kushwaha počas tréningov rozplakal a chcel ísť domov, no po mesiaci sa upokojil a teraz ho zaujíma len šach, nie kreslené seriály, mobil či televízia.
Bharat Singh Chauhan, podpredseda Ázijskej šachovej federácie, vyjadril prekvapenie nad talentom takýchto detí a zdôraznil, že im veľmi pomáha, keď hrajú s rodičmi, starými rodičmi a súrodencami.