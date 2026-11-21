Je to napoly knižnica a napoly múzeum. Vo vzácnej zbierke sa nachádza napríklad Gutenbergova Biblia, sumerské hlinené tabuľky alebo rukopisy od Williama Shakespeara, Danteho, Homéra či Goetheho. Toto výnimočné miesto bude tvoriť kulisy výnimočného zápasu.
V dedine Cologny na brehu Ženevského jazera, prezývanej aj "Kopec milionárov" sa od budúceho týždňa uskutoční súboj o majstra sveta v šachu.
Uzbek Džavochir Sindarov, víťaz turnaja kandidátov, vyzve obhajcu a aktuálneho držiteľa titulu, Inda Dommaraja Gukeša.
Hrá sa na 14 partií v klasickom šachu, víťazom sa stane hráč, ktorý získa 7,5 bodu.
Ani jeden zo šachistov ešte nedovŕšil ani 21 rokov, čo robí zo zápasu najmladšie finále v histórii. S vyšším sebavedomím vstúpi do duelu Džavochir Sindarov.
Obhajca hľadá stratenú formu
Gukeš neprežíva vydarenú sezónu. V rozsiahlom rozhovore pre portál Chess.com Ind priznal vnútorné problémy, s ktorými zápasí.
„Vyrovnávam sa s množstvom očakávaní a veľkým tlakom, a zatiaľ som nenašiel správny spôsob, ako to zvládnuť,“ sebakriticky skonštatoval.
Jeho slová potvrdzuje aj pohľad na aktuálny rebríček v klasickom šachu. V jeho najnovšom vydaní sa Gukeš nachádza na 28. mieste s 2710 bodmi. Na Magnusa Carlsena (2823 bodov), aktuálneho lídra poradia, stráca vyše sto bodov.
Pre porovnanie, Sindarov sa v najnovšom vydaní rebríčka FIDE nachádza na štvrtom mieste.
Záver finálového zápasu v roku 2024
„Za posledný rok som odohral iba dva alebo tri turnaje, s ktorými som bol spokojný. Vnímam to ako neúspech,“ povedal.
Na jar získal na Pražskom medzinárodnom šachovom festivale v konkurencii desiatich veľmajstrov iba 3,5 bodu a skončil deviaty.
Nevydaril sa mu ani superturnaj Norway Chess v Oslo, kde skončil na poslednom šiestom mieste. Prerušiť negatívnu sériu mu nepomohlo ani domáce prostredie. V rodnom Čennai získal zo siedmich partií len dva body a skončil na poslednom ôsmom mieste.
„Každý deň sa snažím byť šťastný a usmievať sa. Tvrdo pracujem, ale aj mimo šachu sa snažím robiť veci, ktoré ma bavia,“ prezradil svoj recept na to, ako sa zlepšiť.
Povzbudením pre Gukeša môžu byť výkony na septembrovej šachovej olympiáde, kde získal 8,5 bodu z jedenástich, čím dopomohol Indii k striebornej medaile.
Zlato si vybojovali šachisti z Uzbekistanu aj so Sindarovom, ktorí nazbierali dvadsať bodov. Aj to naznačuje, že podstatne odlišnú sezónu uzbecký mladík.
Sindarov prekonal aj Carlsena
Sindarov sa dostal k zápasu o titul vďaka víťazstvu na turnaji vyzývateľov, ktorý sa konal v apríli na Cypre.
Uzbek sa ujal priebežného vedenia už vo štvrtom zápase, keď zdolal Američana Fabiana Caruanu, aktuálnu svetovú dvojku.
Už pred posledným zápasom s Číňanom Wej I, šiestym hráčom aktuálneho poradia, mal Sindarov istotu celkového víťazstva.
Celkovým triumfom získal nielen miestenku do Ženevy, ale postaral sa aj o nový rekord v histórii turnaja.
Od roku 2013, keď vstúpil do platnosti aktuálny formát turnaja s ôsmimi hráčmi a štrnástimi kolami (každý hrá s každým dvakrát), sa žiadnemu šachistovi nepodarilo získať desať bodov zo štrnástich.
Práve v roku 2013 zvíťazil Magnus Carlsen, aktuálna svetová jednotka, so ziskom 8,5 bodu.
Uzbek celkovo ovládol šesť partií, osem sa skončilo remízou.
Gukeš, ktorý ovládol turnaj vyzývateľov v roku 2024, získal o bod menej.
„Podľa mňa som tu hral lepšie, ako ktokoľvek iný. Keď som dostal šancu, začal som hrať sebavedomo a využil som každú malú príležitosť okrem partie proti Bluebaumovi,“ povedal Sindarov pre Chess.com po skončení turnaja.
Carlsen zápas o titul ignoruje
Nór Magnus Carlsen, ktorý sa naďalej drží na poste svetovej jednotky, zápas o majstra sveta od roku 2023 ignoruje. Zo sveta šachu sa však nevytratil.
Venuje sa sérii turnajov Freestyle Chess Grand Slam Tour, ktorú založil spoločne s nemeckým podnikateľom Janom Henrikom Buettnerom.
V rámci týchto turnajov sú figúrky na začiatku partie zoradené náhodne, nie tradičným spôsobom.
Fanúšikovia šachu ho pri významných šachových turnajov môžu sledovať v roli komentátora, alebo analytika.
Zároveň sa snaží zlepšovať úroveň prenosov zo šachu prostredníctvom spoločnosti Play Magnus Group, ktorú založil už v roku 2013.
Spoločnosť sa v roku 2022 zlúčila s platformou Chess.com.
Aktuálne hrá Magnus Carlsen v Budapešti na pilotnom turnaji novej série Total Chess World Championship Tour.
Najmladšie finále v histórii
V minulom zápase o majstra sveta v Singapure sa v roku 2024 stretli 18-ročný Gukeš a 32-ročný Číňan Ting Li-Žen. Súčet vekov finalistov bol päťdesiat rokov, najmenej v histórii svetového šampionátu.
Vo Švajčiarsku sa táto hodnota posunie ešte nižšie.
Obhajca titulu, Ind Dommaraju Gukeš, oslávil dvadsiatku v máji. Jeho vyzývateľ, Uzbek Džavochir Sindarov, dovŕši 21 rokov 8. decembra, čiže v priebehu turnaja.
Doteraz "najstaršie finále“ sa hralo na prelome rokov 1896 a 1897 v Moskve a stretli sa v ňom vtedy 60-ročný Rakúšan Wilhelm Steinitz (pražský rodák), ktorý vyzval Nemca Emanuela Laskera. Ten v priebehu zápasu oslávil 28 rokov.
Platí sa 200-tisíc dolárov za partiu
Výška finančných odmien sa v porovnaní s predchádzajúcim súbojom o majstra sveta v Singapure nezmenila. Pre hráčov je pripravených celkovo 2,5 milióna amerických dolárov.
Za víťaznú partiu zinkasuje hráč 200-tisíc dolárov, aj v prípade, ak sa o výsledku rozhodne kontumačne.
Ak jeden z hráčov získa potrebných 7,5 bodu na víťazstvo už pred štrnástym kolom, suma, ktorá zostane v banku po odpočítaní prémií za jednotlivé partie, sa rozdelí na polovicu.
Ak po štrnástich kolách nebude známy víťaz a rozhodne sa v skrátenej hre, na víťaza čaká 1,3 milióna dolárov, porazený si odnesie 1,2 milióna dolárov.
Ako sa hrá o majstra sveta
Slávnostné otvorenie je v nedeľu, prvá partia v utorok 24. novembra
Ak jeden z hráčov získa 7½ bodu, stáva sa majstrom sveta a zvyšné partie sa už neodohrajú.
Tempo hry: 120 minút na prvých 40 ťahov, potom 30 minút na zvyšok partie, s prídavkom 30 sekúnd na ťah od 41. ťahu.
Pravidlo o remíze: Pred 40. ťahom čierneho nie je dovolené ponúkať remízu. Výnimkou sú prípady trojnásobného opakovania pozície a patu.
Rozstrel (tiebreak): Najprv štyri partie v Rapid šachu (15 minút plus desať sekúnd), potom dve partie s tempom 10+5, následne dve partie v blitz šachu s tempom 3+2.
Ak zostane skóre nerozhodné, hrajú sa ďalšie blitzové partie 3+2, kým sa nerozhodne o víťazovi. Farby sa budú žrebovať pred každou novou fázou rozstrelu.
Medzi partiami je naplánovaná desaťminútová prestávka.