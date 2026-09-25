Úspech na diplomatickom poli. Šéfa slovenského zväzu zvolili za prezidenta FIDE zóny 1.4

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. (Autor: TASR)
TASR|25. sep 2026 o 14:13
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Kandidatúru Slováka podporilo všetkých šesť krajín.

Slovenský šachový zväz (SŠZ) dosiahol úspech na diplomatickom poli. Jeho prezidenta Milana Romana zvolili na kongrese Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) v uzbeckom Samarkande za prezidenta FIDE zóny 1.4 na funkčné obdobie 2026-2030.

Zónu tvorí šesť federácií - Bulharsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko - a všetkých šesť podporilo jeho kandidatúru jednomyseľne. Informáciu priniesol oficiálny web SŠZ.

Slovensko má prvýkrát v histórii zonálneho prezidenta FIDE. Funkcia prináša miesto v Zonálnej rade a vo Valnom zhromaždení FIDE, koordináciu regionálneho kalendára a prístup k rozvojovým fondom FIDE pre projekty zóny.

Štyri zo šiestich krajín zóny sú členmi Vyšehradskej štvorky, ktorej Slovensko v období 2026-2027 predsedá.

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