Úvodná partia zápasu o titul majstra sveta v šachu medzi obhajcom Dommarajuom Gukešom a Džavochirom Sindarovom skončila remízou v 38. ťahu. Ďalšia zo 14 naplánovaných partií je na programe v stredu.
Výhodu bielych figúrok mal dnes Sindarov, vyzyvateľ z Uzbekistanu ale indickému šachistovi nenarobil vážnejšie problémy.
V stredu bude otvárať partiu Gukeš, ktorý predvlani zdolal v zápase Číňana Ting Li-žena a v osemnástich rokoch sa stal najmladším šampiónom v histórii.
Súboj o titul je vypísaný na maximálne 14 partií klasickým tempom. Za stavu 7:7 by rozhodol tie-break v rapid šachu, prípadne bleskovom šachu.
Hrá sa o 2,5 milióna dolárov, víťaz dostane minimálne 1,3 milióna dolárov. Majster sveta bude korunovaný najneskôr 12. decembra.