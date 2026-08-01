Sidová kraľuje slovenskej kanoistike. Na národnom šampionáte získala tri tituly

Dominik Doktorík a Bianka Sidová získali v sobotu na bratislavskom Zemníku tituly majstrov Slovenska v rýchlostnej kanoistike v K1 na 500 m.
Doktorík triumfoval časom 1:47,904 min s náskokom 0,960 s pred Denisom Myšákom, tretí skončil Teo Peter Lukáč.
Sidová dosiahla čas 1:51,511 min, druhú Romanu Švecovú zdolala o 0,960 s a tretiu Hanu Gavorovú o 1,120 s.
Doktorík pridal ďalšie prvenstvo v K2 spoločne s Jurajom Kukučkom. Sidová získala na 500 m celkovo tri tituly.
Okrem individuálnej disciplíny triumfovala v K2 s Rékou Bugárovou a v K4 spoločne s Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovou.
Dva tituly si pripísal aj Artur Kalaber. Zvíťazil v C1 pred Patrikom Ružičom a Adamom Krovinom a v C2 uspel s Markom Markovičom.
Medzi kanoistkami triumfovala Zoé Bónová. Víťaznú posádku mužského K4 vytvorili Martin Bábik, Teo Peter Lukáč, Máté Marsal a Oskar Ďurčo.
MSR v rýchlostnej kanoistike na krátkych tratiach
Muži:
K1: 1. Dominik Doktorík (ŠKP) 1:47,904 min, 2. Denis Myšák (ŠKP) 1:48,864, 3. Teo Peter Lukáč (KOM) 1:50,784
C1: 1. Artur Kalaber (ŠKP) 1:54,775 min, 2. Patrik Ružič (ŠKP) 1:57,495, 3. Adam Krovina (TTS) 2:10,772
K2: 1. Dominik Doktorík, Juraj Kukučka (ŠKP) 1:33,425 min, 2. René Ficza, Maximilián Szabó (NZA) 1:35,745, 3. Tomáš Holka (TAT), Daniel Rybanský (ŠKP) 1:36,465
C2: 1. Artur Kalaber, Marko Markovič (ŠKP) 2:07,320 min, 2. Michal Dušička, Adam Krovina (TTS) 2:28,443
K4: 1. Martin Bábik (PIE), Teo Peter Lukáč, Máté Marsal (obaja KOM), Oskar Ďurčo (UKB) 1:30,988 min, 2. Andrej Antal, Benjamín Antal, Tomáš Holka, Peter Žilinčár (TAT) 1:32,508, 3. Martin Izák, Michal Klima, Michal Klimo, Martin Matejbus (UKB) 1:37,546
Ženy:
K1: 1. Bianka Sidová (ŠKP) 1:51,511 min, 2. Romana Švecová (PIE) 1:52,471, 3. Hana Gavorová (ŠKP) 1:52,631
C1: 1. Zoé Bónová (KOM) 2:31,066 min, 2. Alena Koreňová Slovak (CCZ) 5:49,869
K2: 1. Réka Bugárová, Bianka Sidová (ŠKP) 1:45,339 min, 2. Sofia Bergendiová, Hana Gavorová (ŠKP) 1:45,739, 3. Diana Husáriková (ŠKP), Romana Švecová (PIE) 1:53,61
K4: 1. Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová (ŠKP) 1:45,484 min, 2. Viktória Borárosová (ŠAM), Nikola Hvojniková (NOV), Andrea Kováčová (DKB), Nela Mészárosová (SAL) 1:54,523