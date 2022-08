Slováci si chcú napraviť reputáciu, v Mníchove je cieľom zisk medaily

V bavorskej metropole sa postaví na štart aj novozložená ženská káštvorka s posádkou Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Mariana Petrušová, Lisa-Maria Gamsjägerová, ktorá chce zabojovať o miestenky na OH 2024 v Paríži.

MNÍCHOV. Sedemnásť slovenských rýchlostných kanoistov sa 18.-21. augusta predstaví na multišportových ME v Mníchove.

V Mníchove viacerí ešte neštartovali

Slováci chcú v Mníchove dosiahnuť lepšie výsledky ako na MS v kanadskom Dartmouthe, kde začiatkom augusta nevybojovali žiaden cenný kov.

"Verím, že získame aspoň jednu medailu, bolo by to povzbudenie. Najväčšie nádeje vkladáme do mužského štvorkajaka, ktorý skončil v Dartmouthe štvrtý.

Do Mníchova prídu silné posádky, niektoré krajiny urobili v porovnaní s MS v lodiach zmeny," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.