Slovenský reprezentant v rýchlokorčuľovaní Lukáš Steklý získal na úvodných dvoch podujatiach Svetového pohára 14 bodov do celkového hodnotenia.
V Pekingu obsadil 26. miesto na 5000 m, v pretekoch s hromadným štartom ho klasifikovali na 15. mieste. Z Číny si odniesol deväť bodov a ďalších päť získal v Japonsku.
V Obihire bodoval na 5000 m trati, keď sa umiestnil na 20. mieste v B-divízii s časom 6:29,24. Na 1500 m trati obsadil 23. miesto.
Pretekár SSC Holíč sa na medzinárodnú sezónu pripravuje v nemeckom Inzelli v tréningovej skupine Icepeak Speed Team.
Po úvodných dvoch podujatiach v Ázii sa seriál Svetového pohára presunie do Európy.
Slovenského reprezentanta čakajú v decembri štarty v holandskom Heerenveene a nórskom Stavangeri. Steklého dlhodobý cieľ je účasť na ZOH 2030.