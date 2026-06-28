    Zmení sa rozprávka na nočnú moru? Kapitán Kapverd mal napadnúť a znásilniť tlmočníčku

    Kapitán Kapverd Ryan Mendes počas MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (60)
    Kapitán Kapverd Ryan Mendes počas MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    SITA|28. jún 2026 o 13:31
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    Ak by napokon došlo k odsúdeniu, kapitánovi národného tímu hrozí trest až na 20 rokov za mrežami.

    Kapitán senzácie z Kapverd Ryan Mendes čelí vážnemu obvineniu počas futbalových majstrovstiev sveta, kde sa jeho krajina dostala po troch remízach do šesťnásťfinále proti Argentíne.

    Aktuálne 36-ročný záložník je na Novom Zélande vyšetrovaný po sťažnosti Brazílčanky. V marci bola v Aucklande najatá ako tlmočníčka tímu.

    Ako dôkaz žena poskytla lekárske správy z kliniky, ktorú navštívila po podaní sťažnosti, spolu s fotografiami zranení, ktoré údajne utrpela. Nevyhla sa ani znásilneniu.

    Africký národ, ktorý prežíva možno najkrajšie časy v histórii, teraz môže byť poznačený nepríjemnosťami spojenými s vyšetrovaním, hoci zatiaľ bez oficiálneho obvinenia.

    Mendes pravidelne nastupuje na svetovom šampionáte, odohral celé stretnutia proti Španielsku a Uruguaju. V poslednom súboji so Saudskou Arábiou ho tréner Bubista vystriedal v 71. minúte.

    Fotogaléria zo zápasu Kapverdy - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) kicks the ball during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Cape Verde head coach Bubista waves a flag while being carried on the shoulder of Jovane Cabral (7) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Cape Verde head coach Bubista takes a selfie with fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    60 fotografií
    Cape Verde head coach Bubista waves the flag as he celebrates with fand after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha waves to celebrating fand after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha takes a selfie with fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde head coach Bubista waves a flag while being carried on the shoulder of Jovane Cabral (7) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde head coach Bubista waves the flag as he celebrates with fans after their 0-0 draw against Saudi Arabia after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate with fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA supporter holds a sign before the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. 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(AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha celebrates with fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde manager Pedro Leitâ€žo Brito waves the flag as he celebrates with fans after their 0-0 draw against Saudi Arabia after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde fans celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Dailon Livramento (19) and Steven Moreira (22) celebrate advancing with a teammate during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Garry Rodrigues (11) hugs teammate Nuno da Costa (21) as Saudi Arabia's Ali Lajami (3) and Abdulelah Alamri (4) react after a draw during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate their 0-0 draw with Saudi Arabia after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Diney Borges (3) celebrates advancing during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha smiles as he waves to cheering fans after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Steven Moreira (22) and Willy Semedo (17) celebrate advancing during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde team members celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate advancing during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde players celebrate their 0-0 draw with Saudi Arabia after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde team members celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Ali Lajami reacts to a 0-0 draw with Cape Verde after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Steven Moreira (22) celebrates after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSupporters celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSupporters celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde team members celebrate after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde head coach Bubista hugs with Cape Verde's Deroy Duarte (14) after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Nuno da Costa (21) tries to control the ball against Saudi Arabia's Abdulelah Alamri (4) during the second half of the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) celebrates with teammates after advancing during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Musab Aljuwayr (7) tries to get to the ball before Cape Verde's Joao Paulo during the second half of the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Ali Lajami (3) and Saudi Arabia's Abdulelah Alamri (4) react to a draw and an end to their run during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia players react after the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Nuno da Costa (21) dribbles the ball during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Nuno da Costa (21) kicks the ball between Saudi Arabia's Moteb Alharbi (24) and Saudi Arabia's Nasser Aldawsari (6) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Saud Abdulhamid (12) moves the ball against Cape Verde's Nuno da Costa (21) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Garry Rodrigues (11) reacts during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Nasser Aldawsari (6) blocks a shot by Cape Verde's Garry Rodrigues (11) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Ali Lajami (3) battles for a header on a corner kick with Cape Verde's Diney Borges (3) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Laros Duarte (15) makes an attempt to score against Saudi Arabia goalkeeper Mohammed Alowais (21) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Ali Lajami (3) battles for a header on a corner kick with Cape Verde's Diney Borges (3) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia goalkeeper Mohammed Alowais (21) and Cape Verde's Laros Duarte (15) look on as the ball goes wide after Alowais made a save during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Garry Rodrigues (11) reacts to a missed shot on goal during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Kevin Pina (6) cools down during a hydration break during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Nasser Aldawsari (6) gets a yellow card for tripping Cape Verde's Nuno da Costa (21) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Pico Lopes (4) is fouled by Saudi Arabia's Salem Aldawsari (10) during the second half of the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Pico Lopes, right, is knocked off the ball by Saudi Arabia's Salem Aldawsari (10) during the second half of the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Ryan Mendes (20) dribbles the ball against Saudi Arabia's Nasser Aldawsari (6) and Ali Lajami (3) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia goalkeeper Mohammed Alowais (21) leaps for the ball during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) clears the ball in front of Saudi Arabia's Feras Albrikan (9) during the second half of the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Nawaf Bu Washl (13) kicks the ball against Cape Verde's Dailon Livramento (19) during the World Cup Group H soccer match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Udalosti sa údajne odohrali 27. marca, keď Kapverdy hrali v Aucklande na turnaji FIFA Series.

    Žena, brazílska štátna príslušníčka s trvalým pobytom na Novom Zélande, bola miestnou federáciou najatá ako tlmočníčka a operačne styčná osoba pre kapverdskú delegáciu a bola ubytovaná v tom istom hoteli ako národný tím.

    Podľa jej sťažnosti bola po prehre s Čile pozvaná na stretnutie v domnení, že sa od nej očakáva niečo pracovné. Keď si však uvedomila, že ide len o spoločenské stretnutie tímu, vrátila sa do svojej izby.

    Krátko nato jej údajne niekto zaklopal na dvere a vtedy vošiel dovnútra Mendes, napadol ju a znásilnil. Žena si odfotografovala zranenia – rany na ústach a modriny na krku, bedrách a nohách – a odovzdala ich polícii.

    Vyhľadala tiež pomoc na klinike špecializujúcej sa na podporu obetí sexuálneho násilia, kde podstúpila lekárske vyšetrenie, forenzné testy a psychologickú podporu.

    Okrem iného, mala mať poranenia aj na prsiach či genitáliách. Novozélandská polícia potvrdila existenciu vyšetrovania a získala aj záznamy z bezpečnostných kamier hotela.

    Pred rozhodnutím o tom, či pokračovať v obžalobe, sa čaká na konečné výsledky expertíz, pričom proces by mohol trvať mesiace.

    Medzitým žena a jej manžel údajne poslali formálnu sťažnosť FIFA aj Kapverdskej futbalovej federácii so žiadosťou o vylúčenie Mendesa z majstrovstiev sveta.

    Ak by napokon došlo k odsúdeniu, kapitánovi národného tímu hrozí trest až na 20 rokov za mrežami.

    MS vo futbale 2026 - dvojice šestnásťfinále

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles
    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey
    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    01.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Mexiko City | Mexiko City
    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco
    02.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Los Angeles | Los Angeles
    03.07. 01:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    03.07. 05:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Vancouver | Vancouver
    03.07. 20:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Dallas | Dallas
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    04.07. 03:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kapitán Kapverd Ryan Mendes počas MS vo futbale 2026.
    Kapitán Kapverd Ryan Mendes počas MS vo futbale 2026.
    Zmení sa rozprávka na nočnú moru? Kapitán Kapverd mal napadnúť a znásilniť tlmočníčku
    dnes 13:312
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