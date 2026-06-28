Zmení sa rozprávka na nočnú moru? Kapitán Kapverd mal napadnúť a znásilniť tlmočníčku

Kapitán senzácie z Kapverd Ryan Mendes čelí vážnemu obvineniu počas futbalových majstrovstiev sveta, kde sa jeho krajina dostala po troch remízach do šesťnásťfinále proti Argentíne.
Aktuálne 36-ročný záložník je na Novom Zélande vyšetrovaný po sťažnosti Brazílčanky. V marci bola v Aucklande najatá ako tlmočníčka tímu.
Ako dôkaz žena poskytla lekárske správy z kliniky, ktorú navštívila po podaní sťažnosti, spolu s fotografiami zranení, ktoré údajne utrpela. Nevyhla sa ani znásilneniu.
Africký národ, ktorý prežíva možno najkrajšie časy v histórii, teraz môže byť poznačený nepríjemnosťami spojenými s vyšetrovaním, hoci zatiaľ bez oficiálneho obvinenia.
Mendes pravidelne nastupuje na svetovom šampionáte, odohral celé stretnutia proti Španielsku a Uruguaju. V poslednom súboji so Saudskou Arábiou ho tréner Bubista vystriedal v 71. minúte.
Udalosti sa údajne odohrali 27. marca, keď Kapverdy hrali v Aucklande na turnaji FIFA Series.
Žena, brazílska štátna príslušníčka s trvalým pobytom na Novom Zélande, bola miestnou federáciou najatá ako tlmočníčka a operačne styčná osoba pre kapverdskú delegáciu a bola ubytovaná v tom istom hoteli ako národný tím.
Podľa jej sťažnosti bola po prehre s Čile pozvaná na stretnutie v domnení, že sa od nej očakáva niečo pracovné. Keď si však uvedomila, že ide len o spoločenské stretnutie tímu, vrátila sa do svojej izby.
Krátko nato jej údajne niekto zaklopal na dvere a vtedy vošiel dovnútra Mendes, napadol ju a znásilnil. Žena si odfotografovala zranenia – rany na ústach a modriny na krku, bedrách a nohách – a odovzdala ich polícii.
Vyhľadala tiež pomoc na klinike špecializujúcej sa na podporu obetí sexuálneho násilia, kde podstúpila lekárske vyšetrenie, forenzné testy a psychologickú podporu.
Okrem iného, mala mať poranenia aj na prsiach či genitáliách. Novozélandská polícia potvrdila existenciu vyšetrovania a získala aj záznamy z bezpečnostných kamier hotela.
Pred rozhodnutím o tom, či pokračovať v obžalobe, sa čaká na konečné výsledky expertíz, pričom proces by mohol trvať mesiace.
Medzitým žena a jej manžel údajne poslali formálnu sťažnosť FIFA aj Kapverdskej futbalovej federácii so žiadosťou o vylúčenie Mendesa z majstrovstiev sveta.
Ak by napokon došlo k odsúdeniu, kapitánovi národného tímu hrozí trest až na 20 rokov za mrežami.
MS vo futbale 2026 - dvojice šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off