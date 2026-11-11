Rusi majú plán B, na striedačke vidia Larionova. Bude lepšie, ak neprídu, odkázal švédsky šéf

Majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov v Kanade na prelome decembra a januára budú pre medzinárodný hokej prvým vážnym testom od vynesenia verdiktu Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate ruských reprezentácií na veľké turnaje.
Sedem týždňov pred začiatkom šampionátu stále nie je jasné, kto na ňom bude hrať a všetky zúčastnené strany sporu rozohrali hru pripomínajúcu šachovú partiu.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vyjadrila nad rozhodnutím CAS sklamanie, ale jedným dychom dodala, že ho rešpektuje a už ho aj začala zavádzať do praxe.
Uplynulý víkend informovala účastníkov MS 20, že Rusko na turnaji zaujme pozíciu Nórska, ktoré preradia do nižšej IA divízie.
Rusi by mali hrať v B-skupine s Českom, Kanadou, Lotyšskom a Švajčiarskom. V A-skupine figuruje Švédsko, Fínsko, USA, Slovensko a Nemecko.
„Vyradenie Nórska z turnaja považujem za úplne nespravodlivé, keďže sme si miestenku čestne vybojovali. Rovnaký názor by som zastával, keby sa niečo podobné stalo ktorejkoľvek inej krajine.
Teraz nie je čas znovu uviesť ruské reprezentácie na medzinárodnú scénu. IIHF mala urobiť všetko pre to, aby sa to nestalo.
Namiesto toho federácia urobila vážnu chybu, ktorej následkom teraz čelíme. Situácia vyústila do úplného chaosu,“ reagoval generálny sekretár Nórskej hokejovej federácie Petter Sahlsten.
Kanada ich nechce, ďalší hrozia bojkotom
Nóri napriek tomu dúfajú, že si v Kanade na prelome rokov zahrajú. O účasti Rusov sa totiž nerozhoduje v sídle IIHF v Zürichu, ale v Ottawe.
Kanadská vláda už ústami premiéra Marka Carneya deklarovala, že využije svoje imigračné právomoci, aby zabránila ruským a bieloruským športovcom a funkcionárom vstúpiť na územie Kanady, kde by súťažili pod národnými symbolmi.
„Kým Rusko a Bielorusko podporujú túto nezákonnú, neoprávnenú a hroznú vojnu na Ukrajine, a táto vojna bude pokračovať, žiaden športovec nebude v Kanade reprezentovať tieto dve krajiny,“ povedal Carney na otázku, či ruským hráčom budú zamietnuté víza.
Situáciu výrazne komplikuje aj jednoznačný postoj viacerých hokejových zväzov, ktoré avizovali, že ich reprezentačný tím proti Rusom nenastúpi.
Túto skupinu tvoria aktuálne Fínsko, Švédsko, Česko, Dánsko, Nórsko, Lotyšsko a Rakúsko. Švajčiari, ktorí spočiatku zaujali neutrálny postoj, v minulých dňoch oznámili, že ani oni na MS 20 proti Rusom nechcú hrať.
V praxi to znamená, že traja zo štyroch súperov ruských mladíkov v B-skupine by zápas proti nim ignorovali aj za cenu kontumačného výsledku 0:5 v ich neprospech.
Slovensko zotrváva na pozícii, ktorú SZĽH prezentoval v stanovisku krátko po vynesení rozhodnutia CAS: „Slovenský zväz ľadového hokeja rešpektuje rozhodnutie príslušných medzinárodných orgánov a bude čakať na ďalší postup, ktorý v tejto veci prijme Rada IIHF.“
Rusi už skladajú tím, vraj majú aj plán B
Rusi tvrdia, že sú na obštrukcie Kanaďanov pripravení. Problém s neudelením víz chcú obísť tak, že zložia mužstvo výhradne z hráčov, ktorí už pôsobia v kanadských juniorských súťažiach a iba by sa presunuli zo svojich klubov do dejiska šampionátu v Edmontone a Red Deer.
Podľa portálu Sport-Express sa už Ruská hokejová federácia dohodla aj s potenciálnymi členmi realizačného tímu, vrátane kustódov.
Sport-Express už špekuloval aj o zložení ruského výberu. V kanadských juniorských ligách pôsobí momentálne 47 mladých Rusov, ďalší hrajú v amerických súťažiach USHL alebo NCAA, ale pre nich by bol presun do Kanady zložitejší.
Sport-Express menoval aj trojicu kandidátov na hlavného post trénera - bývalé hviezdy NHL Sergej Gončar, Sergej Fiodorov alebo Igor Larionov by vraj so vstupom do Kanady nemali mať problém.
V diplomatickej vojne však Rusi otvorili aj druhý front. Snažia sa presvedčiť Medzinárodný olympijský výbor, aby Kanade odňal právo hostiť juniorský šampionát.
„Máme plán B, ale neprezradíme ho. Pre Rusko dopadne všetko dobre, ale pre Kanadu nie, pretože stratí právo hostiť medzinárodné súťaže,“ vyhlásil ruský minister športu a predseda Ruského olympijského výboru Michail Degťariov v rozhovore pre televízny kanál Zvezda.
„V čom je problém? Na svete je množstvo iných krajín a zimných štadiónov. Dokonca aj v Dubaji jeden stavajú,“ citoval ministra Sport-Express.
Nájde IIHF dôvod na ďalší dištanc?
Scenár ako dosiahnuť neúčasť Rusov na turnaji ponúkol v utorok známy kanadský komentátor TSN Gord Miller, ktorý pôsobí roky ako expert na MS hráčov do 20 rokov.
Podľa neho môže kanadská vláda formálne oznámiť organizátorovi turnaja (Kanadská hokejová federácia) nielen zamietnutie nových víz, ale aj zákaz účasti pre ruských hokejistov, ktorí sa už v krajine nachádzajú.
Kanadská hokejová federácia posunie túto informáciu IIHF, ktorá o tom oboznámi ruskú stranu.
Miller však zašiel vo svojich úvahách ešte ďalej. Predpovedá, že Rusko by sa mohlo obrátiť na CAS so sťažnosťou, že IIHF neplní jeho rozhodnutie.
Rusi môže žiadať o presunutie turnaja do inej krajiny alebo uplatnenie sankcií proti Kanade. IIHF zasa pravdepodobne poukáže na nemožnosť zmeny dejiska turnaja pre príliš krátky čas.
Kanadský komentátor spomenul aj ďalší možný scenár. Podľa neho by IIHF mohla preskúmať návrh na zaradenie hokejových tímov z Rusmi okupovaných území Ukrajiny do systému ruských juniorských súťaží.
Ak sa potvrdí, bol by to dôvod na nový dištanc pre Ruskú hokejovú federáciu a Rusi by museli podať nový podnet na CAS.
Uprostred patovej situácie stupňujú svoj tlak aj predstavitelia hokejových zväzov krajín, ktoré odmietajú účasť Rusov.
Podľa Andersa Larssona, šéfa Švédskej hokejovej federácie a člena rady IIHF organizácia dúfa, že Rusi sa z turnaja sami odhlásia.
„Dúfame, že Rusko tieto majstrovstvá sveta vynechá. Momentálne je na stole viacero riešení, ale samozrejme, bolo by lepšie, keby (Rusi) neprišli,“ citoval Larssona fínsky denník Iltalehti.