Rusko vracia úder. Žiada MOV, aby Kanade juniorský šampionát odobral

Ruskí hokejisti do 20 rokov počas juniorských MS 2021.
Ruskí hokejisti do 20 rokov počas juniorských MS 2021. (Autor: REUTERS)
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Sportnet, ČTK|16. nov 2026 o 11:33 (aktualizované 16. nov 2026 o 11:53)
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Rusi sa po verdikte IIHF odvolali na Medzinárodný olympijský výbor.

Rusko sa odvolalo k Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) a požaduje, aby Kanada prišla o usporiadanie majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov za to, že neumožní ruskému tímu na turnaji štartovať. Informovala o tom agentúra AP.

Minister športu Michail Degťarjov chce, aby MOV v prospech Ruska zasiahol a z kauzy vyvodil dôsledky, ktoré by mali dopad na organizovanie športových podujatí v Kanade aj do budúcnosti.

Medzinárodná hokejová federácia IIHF v nedeľu oznámila, že sa Rusko šampionátu dvadsiatok nezúčastní, hoci Športový arbitrážny súd (CAS) v októbri nariadil jeho návrat do medzinárodných súťaží.

Ako dôvod IIHF uviedla postoj kanadskej vlády, ktorá rozhodla, že ruským hokejistom neudelí víza a neumožní im účasť ani v prípade, že už platné víza majú.

IIHF zároveň vo svojom nedeľňajšom vyjadrení potvrdila, že kanadské mestá Edmonton a Red Deer zostanú usporiadateľmi šampionátu, ktorý sa bude hrať podľa plánu od 26. decembra do 5. januára.

Hokejisti Ruska a Kanady do 20 rokov.
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"Jediným legitímnym rozhodnutím by bolo presunúť turnaj z Kanady do krajiny, ktorá je pripravená zabezpečiť účasť všetkých oprávnených národných tímov vrátane Ruska," uviedol na sociálnych sieťach Degťarjov, ktorý rovnako stojí na čele Ruského olympijského výboru.

"Sme presvedčení, že kroky IIHF, organizácie Hockey Canada a kanadskej vlády by mali byť zo strany MOV a medzinárodných športových organizácií čo najprísnejšie posúdené a následne priniesť dopad na ich postavenie a právo organizovať medzinárodné súťaže," dodal ruský funkcionár.

Ruská hokejová federácia už v nedeľu označila rozhodnutie IIHF za nezákonné s tým, že bolo urobené "výlučne z politických dôvodov, v rozpore so záväzným a platným rozhodnutím CAS". MOV sa zatiaľ k prípadu nevyjadril.

Reprezentácie

    Ruskí hokejisti do 20 rokov počas juniorských MS 2021.
    Ruskí hokejisti do 20 rokov počas juniorských MS 2021.
    Rusko vracia úder. Žiada MOV, aby Kanade juniorský šampionát odobral
    dnes 11:33
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