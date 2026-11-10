Odoberme Kanade šampionát, vraví ruský minister. Ako dejisko juniorských MS navrhol aj Dubaj

Rusko sa obrátilo na Medzinárodný olympijský výbor (MOV) so žiadosťou, aby sa zaoberal možnosťou odobrať Kanade na prelome rokov organizáciu MS hokejistov do 20 rokov.
Dôvodom je postoj kanadskej vlády, ktorá odmieta umožniť účasť ruským reprezentantom na turnaji.
Podľa fínskej verejnoprávnej stanice Yle to oznámil ruský minister športu a predseda Ruského olympijského výboru Michail Degťariov.
Šampionát sa má uskutočniť od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 v Edmontone a Red Deer.
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Zasahovanie politikov do športu
„Budeme reagovať, máme na to prostriedky. Je to nepríjemné a nešportové správanie, priame zasahovanie politikov do športu,“ vyhlásil Degťariov pre ruskú televíziu Zvezda.
Podľa ministra ruská strana zhromaždila vyjadrenia kanadských predstaviteľov a zaslala ich MOV so žiadosťou, aby sa problémom zaoberal jeho výkonný výbor.
Požiadali sme MOV, aby postupoval podľa rovnakého protokolu ako v prípade Indonézie. Žiadame zvolanie výkonného výboru MOV.
Politické vedenie krajiny oznámilo, že nevpustí na svoje územie celú reprezentáciu. Odoberme Kanade šampionát.
V čom je problém? Na svete je množstvo iných krajín a zimných štadiónov. Dokonca aj v Dubaji jeden stavajú,“ citoval ministra ruský Sport-Express.
Majú plán B
Degťariov sa odvoláva na prípad z roku 2025, keď Indonézia odmietla udeliť vstupné víza izraelským gymnastom na majstrovstvá sveta v Jakarte.
MOV následne zastavil rokovania s Indonéziou o organizovaní olympijských podujatí a medzinárodným federáciám odporučil, aby tam neprideľovali ďalšie súťaže, kým krajina nezaručí prístup športovcom bez ohľadu na národnosť.
Ruský minister tvrdí, že to je precedens a podobné dôsledky by mohli postihnúť aj Kanadu.
„Máme plán B, ale jeho podrobnosti neprezradíme. Pre Rusko bude všetko v poriadku, pre Kanadu nie,“ uviedol podľa agentúry TASS.
Rusi tam nebudú
Kanadský premiér Mark Carney už predtým vyhlásil, že ruskí a bieloruskí športovci nebudú môcť reprezentovať svoje krajiny na území Kanady, pokiaľ bude pokračovať ruská vojna proti Ukrajine.
„Kým Rusko a Bielorusko podporujú túto nezákonnú, neospravedlniteľnú a hroznú vojnu na Ukrajine, títo športovci nebudú v Kanade súťažiť za svoje krajiny. Ak sa pýtate konkrétne na juniorské majstrovstvá sveta, Rusi tam nebudú,“ povedal Carney.
O udeľovaní vstupných víz rozhodujú kanadské úrady, nie Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).
Spor vznikol po verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS) z 30. októbra, ktorý vyhovel odvolaniu Ruskej hokejovej federácie a nariadil IIHF umožniť návrat ruských tímov na jej šampionáty.
IIHF s rozhodnutím nesúhlasí, ale deklarovala, že ho bude rešpektovať. Zároveň upozornila na problémy súvisiace s bezpečnosťou, vízami, logistikou a zmenou už pripraveného súťažného programu.
Rozhodnutie CAS z 30. októbra vyvolalo v hokejovom svete vlnu nesúhlasu. Fínsko, Švédsko, Česko, Nórsko, Dánsko, Lotyšsko či Rakúsko už oznámili, že odmietajú nastúpiť proti ruským reprezentáciám, pokiaľ bude pokračovať vojna na Ukrajine.
Slovensko sa k možnému bojkotu nepridalo a doteraz je ku kauze zdržanlivejšie. Stále platí vyjadrenie SZĽH z konca októbra:
„Slovenský zväz ľadového hokeja rešpektuje rozhodnutie príslušných medzinárodných orgánov a bude čakať na ďalší postup, ktorý v tejto veci prijme Rada IIHF."