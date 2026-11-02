MS v hokeji podporujú 37 rokov. Ak sa vrátia Rusi, končíme, oznámila švédska firma

Švédska spoločnosť AJ v pondelok oznámila, že nebude ďalej podporovať majstrovstvá sveta v hokeji, ak sa na turnaji zúčastnia ruskí reprezentanti.
Spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou, distribúciou a predajom nábytku reagovala piatkové rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktoré umožňuje okamžitý návrat ruských reprezentačných tímov na turnaje organizované IIHF.
Rusko vedie už štvrtý rok dobyvačnú vojnu proti susednej Ukrajine.
„Je smutné, že musím prijať toto rozhodnutie, ale sponzorujeme šport a hodnoty, ktoré za ním stoja, takže sa nám nezdá správne, keď sa po invázii na Ukrajine zapojí do tohto športu Rusko.
Ak k tomu chceme zaujať postoj, jednoducho odstránime našu značku. Myslíme si, že je dôležité to urobiť,“ povedal pre TV4 generálny riaditeľ spoločnosti Enock Johansson.
AJ podporuje hokejové šampionáty od roku 1989, keď sa turnaj uskutočnil vo Švédsku.
Reklama švédskej firmy je počas MS v hokeji na mantineloch aj na oblečení rozhodcov.
V nedeľu prišiel s ostrým stanoviskom ďalší z reklamných partnerov majstrovstiev sveta IIHF, česká stávková spoločnosť Tipsport.
Tá odmieta, aby sa jej logo akokoľvek objavilo pri potenciálnych zápasoch Rusov na májovom šampionáte.
"Stanovisko Tipsportu je od začiatku ruskej agresie jednoznačné: patríme k najväčším firemným podporovateľom Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani iné ruské a bieloruské súťaže a rozhodne sa nechystáme vypisovať ani kurzy na ruskú reprezentáciu.
Rovnako tak si nevieme predstaviť, že by počas zápasov s Ruskom na MS bola naša reklama, ani na ľade, ani v televíznych prenosoch," uviedol pre Hospodářske noviny hovorca spoločnosti Václav Sochor.