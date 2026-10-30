Zákaz majú od začiatku vojny na Ukrajine. Ako sa Rusi snažili vrátiť do súťaží IIHF

Prehľad informácií týkajúcich sa účasti ruských tímov na hokejových šampionátoch (Športový arbitrážny súd CAS rozhodol, že ruské tímy sa môžu zúčastňovať na hokejových šampionátoch. Svetová federácia IIHF s rozhodnutím nesúhlasí, ale rešpektuje ho):
- Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vylúčila Rusko aj Bielorusko zo svojich súťaží už vo februári 2022 po napadnutí Ukrajiny a zákaz každoročne predlžuje. Rusku zároveň odobrala právo organizovať majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa mali konať v máji 2023 v Petrohrade.
- Severoamerická hokejová liga NHL pôsobenie ruských a bieloruských hráčov vo svojej súťaži neobmedzila. Vedenie NHL však v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu pozastavilo spoluprácu s ruskou KHL a oznámilo aj ukončenie obchodných aktivít v Rusku.
- IIHF naposledy potvrdila vylúčenie Ruska a Bieloruska zo svojich súťaží z bezpečnostných dôvodov v januári tohto roka, a to na celú sezónu 2026/27. Rada IIHF sa zaoberala aj odporúčaním Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a uviedla, že zváži účasť ruských a bieloruských národných a klubových tímov mladých hráčov (do 18 rokov) na svojich turnajoch v sezóne 2027/28. Tento krok podmienila priebežným vyhodnocovaním bezpečnostných podmienok.
- V máji Rusko uspelo so svojím odvolaním proti zákazu pred disciplinárnou komisiou IIHF. Komisia vrátila záležitosť Rade IIHF, aby januárové rozhodnutie opätovne analyzovala a prípadne upravila.
- IIHF koncom mája umožnila čiastočný návrat Bieloruska. V nadchádzajúcej sezóne sa bieloruskí hráči do 18 rokov zúčastnia na majstrovstvách sveta, ženy môžu štartovať vo štvrtej divízii a hokejistky do 18 rokov v divízii IIIB.
- V júli IIHF potvrdila, že Rusko sa naďalej nesmie zúčastňovať na medzinárodných súťažiach. Po tom, čo sa ruský zväz v máji úspešne odvolal na disciplinárnu komisiu IIHF, Rada federácie žiadosť opätovne posúdila a uviedla, že zákaz zostáva v platnosti aj na nadchádzajúcu sezónu. IIHF oznámila, že Rusko bude v budúcom roku opäť chýbať na mužských majstrovstvách sveta v Nemecku, na juniorských MS aj na šampionátoch hráčov a hráčok do 18 rokov. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany a športovej integrity. O účasti ruských žien na majstrovstvách sveta bude IIHF opätovne rokovať v novembri.
- Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v júli predbežne zrušil po takmer troch rokoch suspendáciu Ruského olympijského výboru. Ruskí športovci sa tak môžu zapojiť do kvalifikácie aj kolektívnych športov na letné olympijské hry v roku 2028 v Los Angeles. MOV zároveň odporučil športovým organizáciám, aby ukončili program preverovania neutrálneho statusu ruských športovcov. Zatiaľ však neschválil ich štart pod vlastnou vlajkou a s národnou hymnou. Ruský minister športu Michail Degťarjov v reakcii na zrušenie suspendácie vyhlásil, že sa tým otvorila cesta k plnému návratu ruských športovcov na medzinárodnú scénu. Niektoré svetové federácie oznámili, že na vylúčení ruských športovcov naďalej trvajú. Ukrajinský olympijský výbor sa proti rozhodnutiu MOV o zrušení suspendácie Ruského olympijského výboru odvolal na CAS. Na posledných zimných olympijských hrách vo februári v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ako aj na predchádzajúcich letných olympijských hrách v Paríži v roku 2024, štartovalo niekoľko Rusov ako neutrálnych športovcov. Museli teda splniť podmienku, že aktívne nepodporujú vojnu na Ukrajine.
- V septembri Ruský hokejový zväz oznámil, že sa proti zákazu účasti svojich tímov na medzinárodných súťažiach odvolal na CAS. Ten teraz rozhodol, že ruské tímy sa môžu s okamžitou platnosťou zúčastňovať na hokejových šampionátoch. IIHF s verdiktom nesúhlasí, ale plánuje ho rešpektovať.
- Ruský tím by sa tak mal opäť predstaviť na majstrovstvách sveta. Najbližší šampionát sa uskutoční v máji v Nemecku. IIHF musí zároveň zaradiť ruských juniorov na majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v Kanade. Oba turnaje už majú pritom vyžrebovaný program. V ženskej kategórii sa návrat týka najbližších majstrovstiev sveta v roku 2027. CAS v krátkom vyhlásení uviedol, že IIHF nepodložila svoje bezpečnostné obavy dostatočnými dôkazmi. Arbitrážny súd sa vo svojom rozhodnutí nezaoberal otázkou, či budú ruské tímy hrať s národnými symbolmi alebo ako neutrálne tímy.