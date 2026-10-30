Zákaz majú od začiatku vojny na Ukrajine. Ako sa Rusi snažili vrátiť do súťaží IIHF

Alexander Ovečkin a Michail Sergačov v drese Ruska.
Alexander Ovečkin a Michail Sergačov v drese Ruska. (Autor: TASR)
ČTK|30. okt 2026 o 12:57
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Najbližší šampionát sa uskutoční v máji v Nemecku.

Prehľad informácií týkajúcich sa účasti ruských tímov na hokejových šampionátoch (Športový arbitrážny súd CAS rozhodol, že ruské tímy sa môžu zúčastňovať na hokejových šampionátoch. Svetová federácia IIHF s rozhodnutím nesúhlasí, ale rešpektuje ho): 

  • Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vylúčila Rusko aj Bielorusko zo svojich súťaží už vo februári 2022 po napadnutí Ukrajiny a zákaz každoročne predlžuje. Rusku zároveň odobrala právo organizovať majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa mali konať v máji 2023 v Petrohrade. 
  • Severoamerická hokejová liga NHL pôsobenie ruských a bieloruských hráčov vo svojej súťaži neobmedzila. Vedenie NHL však v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu pozastavilo spoluprácu s ruskou KHL a oznámilo aj ukončenie obchodných aktivít v Rusku. 

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  • IIHF naposledy potvrdila vylúčenie Ruska a Bieloruska zo svojich súťaží z bezpečnostných dôvodov v januári tohto roka, a to na celú sezónu 2026/27. Rada IIHF sa zaoberala aj odporúčaním Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a uviedla, že zváži účasť ruských a bieloruských národných a klubových tímov mladých hráčov (do 18 rokov) na svojich turnajoch v sezóne 2027/28. Tento krok podmienila priebežným vyhodnocovaním bezpečnostných podmienok. 

  • V máji Rusko uspelo so svojím odvolaním proti zákazu pred disciplinárnou komisiou IIHF. Komisia vrátila záležitosť Rade IIHF, aby januárové rozhodnutie opätovne analyzovala a prípadne upravila.
  • IIHF koncom mája umožnila čiastočný návrat Bieloruska. V nadchádzajúcej sezóne sa bieloruskí hráči do 18 rokov zúčastnia na majstrovstvách sveta, ženy môžu štartovať vo štvrtej divízii a hokejistky do 18 rokov v divízii IIIB. 

  • V júli IIHF potvrdila, že Rusko sa naďalej nesmie zúčastňovať na medzinárodných súťažiach. Po tom, čo sa ruský zväz v máji úspešne odvolal na disciplinárnu komisiu IIHF, Rada federácie žiadosť opätovne posúdila a uviedla, že zákaz zostáva v platnosti aj na nadchádzajúcu sezónu. IIHF oznámila, že Rusko bude v budúcom roku opäť chýbať na mužských majstrovstvách sveta v Nemecku, na juniorských MS aj na šampionátoch hráčov a hráčok do 18 rokov. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany a športovej integrity. O účasti ruských žien na majstrovstvách sveta bude IIHF opätovne rokovať v novembri. 
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  • Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v júli predbežne zrušil po takmer troch rokoch suspendáciu Ruského olympijského výboru. Ruskí športovci sa tak môžu zapojiť do kvalifikácie aj kolektívnych športov na letné olympijské hry v roku 2028 v Los Angeles. MOV zároveň odporučil športovým organizáciám, aby ukončili program preverovania neutrálneho statusu ruských športovcov. Zatiaľ však neschválil ich štart pod vlastnou vlajkou a s národnou hymnou. Ruský minister športu Michail Degťarjov v reakcii na zrušenie suspendácie vyhlásil, že sa tým otvorila cesta k plnému návratu ruských športovcov na medzinárodnú scénu. Niektoré svetové federácie oznámili, že na vylúčení ruských športovcov naďalej trvajú. Ukrajinský olympijský výbor sa proti rozhodnutiu MOV o zrušení suspendácie Ruského olympijského výboru odvolal na CAS. Na posledných zimných olympijských hrách vo februári v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ako aj na predchádzajúcich letných olympijských hrách v Paríži v roku 2024, štartovalo niekoľko Rusov ako neutrálnych športovcov. Museli teda splniť podmienku, že aktívne nepodporujú vojnu na Ukrajine. 
  • V septembri Ruský hokejový zväz oznámil, že sa proti zákazu účasti svojich tímov na medzinárodných súťažiach odvolal na CAS. Ten teraz rozhodol, že ruské tímy sa môžu s okamžitou platnosťou zúčastňovať na hokejových šampionátoch. IIHF s verdiktom nesúhlasí, ale plánuje ho rešpektovať. 

  • Ruský tím by sa tak mal opäť predstaviť na majstrovstvách sveta. Najbližší šampionát sa uskutoční v máji v Nemecku. IIHF musí zároveň zaradiť ruských juniorov na majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v Kanade. Oba turnaje už majú pritom vyžrebovaný program. V ženskej kategórii sa návrat týka najbližších majstrovstiev sveta v roku 2027. CAS v krátkom vyhlásení uviedol, že IIHF nepodložila svoje bezpečnostné obavy dostatočnými dôkazmi. Arbitrážny súd sa vo svojom rozhodnutí nezaoberal otázkou, či budú ruské tímy hrať s národnými symbolmi alebo ako neutrálne tímy.

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    Martin Turčindnes 15:3011
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