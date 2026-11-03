Biznis je jedna vec, ale morálka druhá. Ďalší sponzor MS v hokeji hrozí odchodom

Ruská účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta v hokeji vyvoláva čoraz väčší odpor. Proti možnému návratu ruskej reprezentácie sa postavila aj fínska spoločnosť Nokian Tyres, ktorá v prípade jej účasti ukončí sponzorskú spoluprácu s IIHF.
Debata o možnom návrate Ruska na medzinárodnú hokejovú scénu má ďalšiu výraznú dohru.
Po kritických stanoviskách viacerých hokejových zväzov a ďalších partnerov sa ozvala aj fínska spoločnosť produkujúca pneumatiky.
Tá v utorok oznámila, že ak Rusko dostane povolenie štartovať na majstrovstvách sveta v roku 2027, ukončí svoje sponzorstvo turnaja.
Spoločnosť o svojom rozhodnutí informovala prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia. Jej sponzorská dohoda s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) sa týka šampionátov v rokoch 2026 a 2027.
„Naša sponzorská zmluva s IIHF pokrýva majstrovstvá sveta v rokoch 2026 a 2027 a naša spolupráca počas turnaja v roku 2026 bola veľmi úspešná.
Za súčasných okolností by však pokračovanie v sponzorstve v prípade účasti Ruska nebolo v súlade s našimi hodnotami.
Preto sme sa rozhodli ukončiť sponzorstvo majstrovstiev sveta v roku 2027, ak by Rusku bolo umožnené zúčastniť sa,“ uviedla Tiina Frazerová, senior viceprezidentka spoločnosti pre značku, marketing a komunikáciu.
Možný návrat ruskej reprezentácie na medzinárodnú scénu vyvolal v hokejovom prostredí množstvo reakcií.
Situácia sa vyostrila po rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý zasiahol do procesu vylúčenia ruských tímov zo súťaží pod hlavičkou IIHF.
Proti účasti Ruska sa postavili aj viaceré národné hokejové zväzy. Fínsko, Nórsko, Dánsko a Švédsko avizovali, že ich reprezentácie nebudú chcieť nastúpiť proti ruskej reprezentácii na budúcoročnom svetovom šampionáte. Rovnako aj Česko a Lotyšsko.
Nokian Tyres pritom nie je jedinou spoločnosťou, ktorá zvažuje alebo už oznámila konkrétne kroky.
Švédska spoločnosť AJ Products už avizovala ukončenie sponzorskej spolupráce s turnajom v roku 2027, ak sa na ňom predstaví Rusko.
Rovnaký postoj zaujala aj česká stávková spoločnosť Tipsport.