Lašák: Brankári potrebujú flow, aký majú Nadal s Federerom v piatom sete (podcast)

Každý brankár je iný a v tomto prípade to platí dvojnásobne. Najmladší je Samuel Hlavaj. Trikrát chytal na majstrovstvách sveta do 20 rokov – to pripomínam len na margo toho, že už má nejaké skúsenosti s medzinárodných turnajov.

Napredoval celú sezónu. Má potenciál ísť ďalej do sveta, nielen do českej extraligy a je to brankár, ktorý môže ťahať reprezentáciu v ďalších rokoch. Pokojne aj najbližších desať rokov.

Ďalší je Stanislav Škorvánek. Prešiel si procesom slovenského hokeja. Z extraligy sa vrátil do I. ligy, kde sa v Žiline dobre rozchytal. Ukázalo sa to ako správny krok. Potom prišiel do Michaloviec. Aj na základe toho, že keď mi volal ich generálny manažér, povedal som, aby mu dali priestor. Mali na to guráž.

Desaťnásobne sa im to vrátilo. Ukázal, že je psychicky odolný. Do každého zápasu ide ‚prepnutý‘ a je mu jedno, či je to prípravný zápas alebo siedmy zápas série play-off. To je skvelé, pretože nemá potom problém s ťažkými zápasmi. Každý zápas je preňho rovnaký.