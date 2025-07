Ako jediný z rodiny šiel v stopách úspešného otca. Keď ho trénoval, takmer sa ani nerozprávali

Potom moje kroky smerovali do FC Košice, kde som pôsobil v kategóriách U17 až U19. Tam som ukončil aj svoje pôsobenie v mládežníckych tímoch.

O rok neskôr otec zmenil pôsobisko a ja som šiel s ním do MŠK Žilina. Následne som sa vrátil späť do svojho rodného Stropkova. Už ako pätnásťročný som hrával za U19, stal som sa najlepším strelcom ligy a dokonca som odohral dva prípravné zápasy za A-mužstvo.

S futbalom som začínal v Stropkove, kde som hrával do kategórie U13. Otec vtedy už druhý rok trénoval v Trenčíne, a tak som sa rozhodol, že tam budem mať lepšie podmienky pre svoju začínajúcu kariéru. V kategórii U14 som hrával za AS Trenčín, kde bol mojím rovesníkom aj Artur Gajdoš.

Ako dospelý som dostal ponuku zo Spišskej Novej Vsi, chcel som hrať druhú ligu. Nakoniec som sa však rozhodol pre FK Humenné, kde som bol na skúške. Po tom, čo som sa zapáčil majiteľovi klubu, som podpísal svoju prvú zmluvu medzi dospelými.

Futbalový rok v Humennom bol pre mňa náročný, keďže mojím trénerom bol otec a v tréningoch mi to dal patrične pocítiť. Chcel som skúsiť niečo nové, a tak som prestúpil do rakúskeho klubu neďaleko Bratislavy. Pôsobil som tam pol roka, no rýchlo som si uvedomil, že úroveň súťaže je príliš nízka.