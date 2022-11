Boli najslabší. Katastrofálne výsledky ich dostali na filmové plátno

Ak chce človek zažiť čaro typického dedinského futbalu, Snežnica je to pravé miesto. Videl som len útržky z natáčania, no myslím, že naša obec do neho výborne zapadla.

Vraveli sme si: Najslabšie mužstvo na Slovensku sa dostane do televízie. Iní trénujú, hrajú dobrý futbal, no záujem je o nás (smiech).

Klub z dlhodobo najslabšími výsledkami sa dostal na filmové plátno. Brali sme to ako veľkú možnosť zviditeľniť náš klub a obec. Eufóriu s blížiacim sa termínom nakrúcania vystriedali aj obavy, nikto z nás podobnú skúsenosť nezažil. Boli to však len chvíľkové stresy. Nakoniec sa tešila skoro celá obec.

Celý dej je o tom, ako Rumuni vycestovali na turnaj do zahraničia a zažili niečo nové. Podávané je to cez pokojný pohľad večne sa prizerajúceho manažéra. Futbalisti Snežnice sú vo filme komparz.

Je to film o rumunskom klube, ktorý je v poslednej rumunskej súťaži posledný. Presne, ako sme v roku 2019 počas natáčania boli my (smiech).

Ako ste si užívali nakrúcanie?

Odohralo sa v skvelej atmosfére. Chalani boli mierne nervózni, ale po prvom panáku to z nich opadlo (smiech). My sme si hrali svoj turnaj a hrali sme v podstate samých seba. Kameramani nás do ničoho netlačili. Iba zachytávali, čo sa deje. Všetko to bolo spontánne, nemali sme žiadny scenár.

Ako ste si porozumeli s rumunskými futbalistami? Vraj ste ich opíjali borovičkou.

Boli to tiež amatéri ako my. Tí, ktorí hrajú futbal pre zábavu a posedenie s priateľmi. Po prvom litri borovičky boli oveľa zhovorčivejší a veselší (smiech). Boli to pekné dni, na ktoré budeme v Snežnici dlho spomínať.

Na ihrisku sme okrem futbalu varili halušky s bryndzou. Nedali sa zahanbiť ani chlapci z Rumunska, ktorí na revanš uvarili ich tradičné jedlo, prirovnal by som ho k fazuľovej polievke. Bola však neskutočne hustá, lyžica v nej stála. Chuťovo bola však výborná.