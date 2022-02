Je rozhodcom v UFC. Čím sa živí? Je raketový inžinier, pracoval pre NASA

LAS VEGAS. Keď je reč o zmiešaných bojových umeniach, väčšine prídu na myseľ tvrdé údery, knokautové ukončenia alebo submisie.

Hoci by sa to na prvý pohľad nemuselo zdať, sú to práve bojové športy, ktoré dokážu spájať ľudí rozličných národností, povolaní a názorov.

Jedným z nevšedných príkladov je aj Američan Rob Alexander, ktorý ako bodový rozhodca federácie GAMMA USA rozhoduje o výsledkoch súbojov na najvyššej úrovni MMA.