    Dostal kŕče, potreboval pomoc. Nemeckého rozhodcu čaká na MS ďalší zápas

    Nemecký rozhodca Felix Zwayer mal kŕče v zápase USA - Austrália
    Nemecký rozhodca Felix Zwayer mal kŕče v zápase USA - Austrália (Autor: TASR/AP)
    ČTK|24. jún 2026 o 17:54
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    Problémy mal v dueli domácich Američanov s Austráliou.

    Nemecký rozhodca Felix Zwayer, pre ktorého skončil premiérový štart na futbalových majstrovstvách sveta v kŕčoch, sa môže tešiť na ďalší zápas.

    Medzinárodná futbalová federácia FIFA ho nominovala na stretnutie skupiny K medzi Kongom a Uzbekistanom, ktorý sa bude hrať v noci zo soboty na nedeľu v Atlante.

    Päťdesiatštyriročný Zwayer debutoval na svetovom šampionáte druhý hrací deň, keď riadil zápas domácich Američanov s Austráliou v Seattli.

    V nastavenom čase ho ale postihli silné kŕče v lýtku, kvôli ktorým skončil na trávniku. Po prvej pomoci od hráčov a potom aj štvrtej rozhodkyni ale duel za aplausu viac ako 60-tisíc divákov dokončil.

    Bundesligový rozhodca počas kariéry pískal už na majstrovstvách Európy 2024 či majstrovstvách sveta klubov, riadil aj finále Európskej ligy 2025 medzi Tottenhamom a Manchestrom United.

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