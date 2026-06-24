Dostal kŕče, potreboval pomoc. Nemeckého rozhodcu čaká na MS ďalší zápas

Nemecký rozhodca Felix Zwayer, pre ktorého skončil premiérový štart na futbalových majstrovstvách sveta v kŕčoch, sa môže tešiť na ďalší zápas.
Medzinárodná futbalová federácia FIFA ho nominovala na stretnutie skupiny K medzi Kongom a Uzbekistanom, ktorý sa bude hrať v noci zo soboty na nedeľu v Atlante.
Päťdesiatštyriročný Zwayer debutoval na svetovom šampionáte druhý hrací deň, keď riadil zápas domácich Američanov s Austráliou v Seattli.
V nastavenom čase ho ale postihli silné kŕče v lýtku, kvôli ktorým skončil na trávniku. Po prvej pomoci od hráčov a potom aj štvrtej rozhodkyni ale duel za aplausu viac ako 60-tisíc divákov dokončil.
Bundesligový rozhodca počas kariéry pískal už na majstrovstvách Európy 2024 či majstrovstvách sveta klubov, riadil aj finále Európskej ligy 2025 medzi Tottenhamom a Manchestrom United.